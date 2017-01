Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul:

„2008, un an foarte important pentru sportul românesc”

Directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu, a declarat, ieri, în ședința de bilanț a anului sportiv ce se pregătește să se încheie, că 2007 a fost sub valoarea exigențelor, iar 2008 se anunță foarte important pentru evoluția sportului românesc. Principalul obiectiv al CS Farul pentru anul viitor este participarea a 1-3 sportivi ai clubului la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008. „Momentan, avem doar doi sportivi calificați la JO, înotătorul Răzvan Florea și atleta Adelina Gavrilă. Sunt convins că și boxerul Ionuț Gheorghe va reuși să prindă trenul de Beijing. Chiar dacă a ratat prima șansă, la Mondialele din SUA, mai are la dispoziție încă două turnee de calificare, în februarie și martie. Poate că, în afara celor trei, vor mai fi și alții în echipa olimpică a României“, a declarat Ilie Floroiu. La ora bilanțului, șeful CS Farul include la capitolul plusuri achiziționarea unui microbuz supermodern, de 28 de locuri, „aur pentru cele 13 secții ale clubului nostru“, și modernizarea sălii de fitness. De asemenea, CS Farul încheie anul fără a avea datorii la sportivi, antrenori sau terți parteneri. „2008 se anunță a fi un an foarte important pentru sportul românesc. Un examen dificil, iar în funcție de aceste rezultate, se vor lua multe decizii“, a avertizat Floroiu. Speranțe pentru JO 2012 Prezentă la evenimentul de la Hotel Sport, Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ, a spus că CS Farul, desemnat cel mai bun club de seniori al județului pe anul 2007, rămâne, în continuare, o grupare puternică la nivel național. „Încă nu s-a întocmit topul României, dar cred că CS Farul va fi pe locul trei, după Dinamo și Steaua. Vom vedea configurația finală. Pentru 2008, sunt semne de îngrijorare, dar, pentru 2012, avem mari speranțe, pentru că actuala generație de juniori este una de excepție“, a declarat Elena Frîncu.