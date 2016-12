17 atleţi români, la startul Mondialelor de la Beijing

17 atleți români, la startul Mondialelor de la Beijing

În perioada 22-30 august, la Beijing, au loc Campionatele Mondiale de atletism, unde țara noastră este reprezentată de 17 sportivi - 12 fete și 5 băieți. Din delegația tricoloră fac parte și două sportive de la CS Farul: Cristina Bujin (triplusalt) și Andreea Grecu (ștafetă 4x400 m).Înainte de plecare în China, Andreea Grecu a declarat: „Eu am vrut să îmi fac baremele la 100 și 200 m, dar am zis să încerc și la 400 m. Am fost șocată când am văzut timpul, nu îmi venea să cred. La Mondiale, obiec-tivul este să ne calificăm în finală. Competiția este însă foarte grea”.Iată componența lotului prezent la Mondiale: Marian Oprea - triplusalt, Mihai Donișan - înălțime, Marius Ionescu - maraton, Marius Cocioran - 5 km marș, Andrei Marius Gag - greutate, Alina Rotaru - lungime, Bianca Denisa Răzor - 400 m, 4x400 m, Florentina Marincu - lungime, Paula Claudia Todoran - maraton, Cristina Bujin - triplusalt, Elena Andreea Panțuroiu - triplusalt, Andreea Grecu - 4x400 m, Florina Pierdevară - 1.500 m, Anamaria Ioniță - 4x400 m, Mihaela Roxana Nunu - 4x400 m, Sanda Belgyan - 4x400 m.