150 de suporteri constănţeni la Bulgaria - România

150 de suporteri constănțeni la Bulgaria - România

150 de suporteri constănțeni, din galeria Farului, vor susține echipa națională de fotbal a României la meciul din Bulgaria, contând pentru preliminariile Campionatului European din 2008. Ultrașii vor face deplasarea în ziua meciului, 17 noiembrie, cu trei autocare, costul fiind de 100 lei (transport și bilet de meci). Plecarea se va face la ora 7, de la stadionul „Farul". Meciul se desfășoară la Sofia și începe la ora 18. Se estimează că Naționala va fi susținută la această partidă de 3.000 de suporteri. Alături de galeria Farului, și-au anunțat prezența, sub deviza „Împreună sub tricolor", și fani ai U Craiova, ai Poli Timișoara, ai Stelei, ai lui Dinamo și ai lui Rapid.