Zona Dacia rămâne fără apă

Avand in vedere dificultatea lucrarilor de pe b-dul Alexandru Lapusneanu, pentru remedierea avariei, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile pe aceasta conducta, dupa ce au incercat aproape doua ore să rezolve situatia cu conducta sub presiune. Astfel, astazi, 18 martie 2014, in intervalul 11,00 - 13,00, a fost alimentarea cu apa, fiind afectati consumatorii deserviti de punctul termic nr. 101, din zona Dacia.