Zona crepusculară din spatele Gării Constanţa

1

ASTA NU E NIMIC

DAR CE SPUNE TI DE CENTRUL ORASULUI STEFAN CEL MARE CLADIRI VECHI CU VALOARE ISTORICA IN CARE LOCUIESC NUMAI TIGANI SCUZE (:ROMI:)CARE DISTUG (AU DISTUS ACELE CLADIRI. LA FEL SI PIATA OVIDIU ACEIASI POVESTE IAR ORASUL ESTE UN MARE BORDEL PLIN DE PROSTITUATE IN APARTAMENTE INCHIRIATE CU ANUNTURI IN TELEGRAF SI ALTE PUBLICATI CARE FAC TROTOARUL PE VARIANTA SI IN ALTE LOCATI OARE NIMENI NU VEDE SI REVIN LA STEFAN CEL MARE UNDE TOATE CAILE DE ACCES PENTRU POMPIERI (ACELE MICI STADUTE DE ACCES IN BULEVARD )AU FOST OCUPATE DE CLADIRI CE AU APARUT PESTE NOAPTE (OARE CUM A FOST POSIBIL CU CE APROBARI)DE CE NU SE SESIZEAZA NIMENIIIII?????????