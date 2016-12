Ziua Mondială de Prim Ajutor

Sâmbătă, este Ziua Mondială de Prim Ajutor. Tema aleasă pentru acest an este „Primul Ajutor pentru Viață” și are ca scop atragerea atenției populației asupra importanței acordării primului ajutor. Sute de voluntari de Cruce Roșie din toata țara vor face demonstrații de prim ajutor, vor distribui pliante cu tehnici de acordare a primului ajutor, vor verifica tensiunea arterială a cetățenilor. Crucea Roșie Română are o tradiție neîntreruptă de peste 132 de ani în acordarea primului ajutor de bază și în pregătirea surorilor voluntare de Cruce Roșie. Primul curs „de bandaje” a fost organizat în 1877, în incinta Spitalului Colțea, din București. De atunci, mii de persoane au absolvit cursuri de prim ajutor sau de surori voluntare de Cruce Roșie. În anul 2007, Crucea Roșie Română a acordat asistență premedicală unui număr de peste 5.000 de pacienți. Peste 2.500 de persoane au absolvit cursurile de prim ajutor și mai mult de 1.000 de persoane au participat la cursurile de surori voluntare de Cruce Roșie.