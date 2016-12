Ziua Mondială a sindromului Down

Ziua Mondială a Sindromului Down (21 martie) va fi marcată printr-o serie de evenimente organizate de Asociația Angels Down Friends care au ca temă 'Sănătatea și starea de bine - Acces și egalitate pentru toți'.Data de 21 martie este aleasă special pentru a simboliza unicitatea celor trei cromozomi 21 care determină apariția sindromului Down.Manifestarea va începe cu o conferință la care vor participa specialiști care vor vorbi despre problematica sindromului Down, starea de sănătate, dificultățile medicale specifice și informarea corectă și adecvată asupra acestui sindrom.