15 martie,

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor

Ziua de 15 martie reprezintă Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor și este marcată printr-o serie de acțiuni în folosul consumatorilor. Cu ocazia acestei zile, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor Constanța a înființat puncte de consiliere și preluare de reclamații în marile puncte comerciale prin împărțirea de pliante ale campaniei „E dreptul tău să știi ce cumperi!”. Comisia Europeană a ales ca slogan pentru această zi „Cunoaște-ți drepturile! Folosește-ți drepturile!” Una dintre acțiunile desfășurate a fost verificarea a 25 de fast-food-uri din oraș, dintre acestea 23 primind avertismente și amenzi în valoare de 34.000 lei, a declarat Rodica Mocanu, inspector OPC. Ing. Gheorghe Trandafir, direc-torul OPC Constanța, a subliniat rolul direcției și importanța colaborării cu toate instituțiile orașului: „A fost un an bun, un an de acomodare pentru că am intrat în Uniunea Europeană. Răspun-derea este majoră și, împreună cu toate instituțiile, sperăm să ne găsim utilitatea și corectitudinea în tot ceea ce facem și în continuare”. La eveniment a participat și Adrian Nicolaescu, subprefectul Constanței care a subliniat că mediul rural ar trebui susținut: „Există o disproporționalitate între rural și urban. OPC-ul trebuie să realizeze un echilibru. E dorința noastră ca și mediul rural să fie sprijinit. Împreună trebuie să contribuim la securitatea pieței alimentelor constănțene, la securitatea consumatorului”.