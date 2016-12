Ziua Mondială a Apei, sărbătorită de elevii constănţeni alături de RAJA

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită de elevii constănțeni alături de RAJA

În fiecare an, pe data de 22 martie, se sărbătorește Ziua Mondială a Apei, dată la care toți cei implicați și nu numai desfășoară o serie de evenimente menite să stimuleze organizarea și implicarea individuală în acțiunea de protejare a resurselor de apă ale planetei. Anul acesta, prin mesajul „Lumea este Însetată pentru că Nouă ne este Foame” se pune accent pe legătura dintre apă și siguranța alimentelor. Asigurarea accesului la apă duce implicit și la asigurarea accesului la hrană. Protejarea surselor de apă și asigurarea unei ape de calitate înseamnă și o hrană de mai bună calitate.Ca în fiecare an, și anul acesta, S.C. RAJA S.A. Constanța a organizat o serie de evenimente educative împreună cu elevii constănțeni. Pornind de la tema din acest an, „Apa și Siguranța Alimentelor”, aproape 100 de elevi de la clasa a III-a și a IV-a, de la Școlile „Lucian Blaga” și „Gheorghe Țițeica” au vizitat Stația de Tratare a Apei Potabile Palas Constanța, de pe Bd-ul Aurel Vlaicu, stație ce asigură alimentarea cu apă potabilă în tot orașul Constanța. Aici au aflat mai multe despre alimentarea cu apă, tratarea apei livrate consumatorilor, dar și despre necesitatea protejării surselor de apă. Cel mai așteptat moment la acțiunii de astăzi, a fost cel în care elevii au ajuns în laboratorul de analiză a apei potabile și au putut vedea cum se realizează analizele uzuale la apa potabilă, analize în urma cărora s-a determinat duritatea, concentrația clorului și pH-ul apei potabile. Mai mult, micuții au fost fascinați de momentul în care au analizat microscopic componența biologică a unui eșantion dintr-o sursă de suprafață.