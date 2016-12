Ziua internaţională a Cooperativelor, sărbătorită la Eforie Nord

Ziua internațională a Cooperativelor, sărbătorită la Eforie Nord

Întreaga lume cooperatistă a celebrat, pe 5 iulie, Ziua Internațională a Cooperației, manifestare aflată la cea de-a 90-a aniversare sub egida Alianței Cooperatiste Internaționale și la a 18-a ediție sub înaltul patronaj al ONU. „Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești - UCECOM a luat ființă în anul 1951, fiind reorganizată în anul 2006 (în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației), având permanent, de la înființare până în prezent, rolul de organizație de reprezentare a cooperației meșteșugărești, la nivel național și internațional”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sevastița Grigorescu, președinte UCECOM. Cooperația meșteșugărească reprezintă, astăzi, o alternativă socio-economică, realizată prin intermediul și în folosul oamenilor, având ca scop amplificarea solidarității sociale și întrajutorarea membrilor cooperatori, participând în același timp activ la dezvoltarea comunităților locale din care aceștia fac parte. Sunt astfel integrate principalele trăsături specifice ale sectorului: libertatea de acțiune economică, responsabilitatea individuală și securitatea socială. Pe litoral, sărbătoarea de Ziua Internațională a Cooperației a avut loc la Hotelul Hefaistos din Eforie Nord, în organizarea personalului și a directorului hotelului, Alexandru Dinu. Acesta a ținut să precizeze faptul că este extrem de încântat că un eveniment de asemenea proporții are loc în Eforie. La eveniment, a fost prezent și Ioan Ovidiu Brăiloiu, primarul din Eforie. Fiind un prilej de distracție, voia bună, dansul și șampania nu au lipsit.