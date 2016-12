Ziua de curăţenie pe malurile Dunării

Ziua de curățenie pe malurile Dunării

Elevii constănțeni se implică în protejarea Dunării și a malurilor sale. Ei vor participa duminică, 29 iunie, de Ziua internațională a fluviului Dunărea, la o amplă acțiune de curățare a malurilor. Ziua de curățenie se va desfășura simultan, în județele dunărene, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța.Activitățile au loc în cadrul proiectului „Let’s do it, Danube!”, inițial de echipa „Let’s do it, Romania!”, care ca scop implicarea cetățenilor din localitățile dunărene în multiple acțiuni pentru a gospodări un fluviu mai curat cu ecosisteme sănătoase pentru noi și generațiile viitoare.„Decizia inițierii acestui proiect a avut la bază inițiativa colegilor din «Let’s do it, World» de a curăța bazinul Mării Mediterane. Una dintre cele mai importante componente ale acestui proiect este implicarea elevilor pentru a înțelege importanța protejării arealului Dunării și nu numai. Programul va aduce metode moderne de educare a tinerilor din școlile implicate, cum ar fi un concurs de creație având ca temă Dunărea și prietenii Dunării, iar cadrele didactice vor fi susținute cu material și tehnologie. Pentru elevi, am pregătit un concurs de creație având ca temă Dunărea și prietenii Dunării”, a declarat Andrei Coșuleanu, director executiv „Let’s do it, Romania!”.Tot în cadrul proiectului, în cursul zilei de ieri, elevii de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” au vizionat filmul documentar „Dunărea - Amazonul Europei”. Pelicula, considerată a fi cel mai spectaculos documentar despre Dunăre, este realizată de casa de producție ScienceVision Filmproduktion GmbH. Documentarul urmează cursul Dunării, de la origini până la vărsare, și descrie fauna și flora din zonele prin care fluviul trece, dar și importanța turistică și comercială pe care Dunărea o are în economia Europei.