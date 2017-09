Zile fierbinţi şi nopţi tropicale, săptămâna aceasta, la Constanţa

Zile fierbinți și nopți tropicale, săptămâna aceasta, la Constanța

Canicula pune stăpânire, începând de astăzi, pe toată țara, iar de mâine ajunge și pe litoral. Meteorologii au emis încă de ieri o avertizare de vreme deosebit de caldă, pentru zilele următoare.Valul de căldură se va extinde în majoritatea regiunilor, iar în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei, vremea va fi caniculară și disconfortul termic în accentuare. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități și, local, îl va depăși ușor. Temperaturile maxime se vor situa, frecvent, între 35 și 37 de grade. Pe 2 și 3 august, tot vestul țării va fi sub cod portocaliu de caniculă, iar în restul țării, inclusiv, județul Constanța va fi cod galben, cu disconfort termic accentuat.Potrivit meteorologilor, de mâine, valul de căldură se va intensifica și va cuprinde toată țara. Vremea va fi caniculară, indicele temperatură-umezeală se va situa în general peste pragul critic de 80 de unități, iar local minimele nocturne nu vor coborî sub 20 de grade. În Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat și se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 36 și 39 de grade.În rest, în nordul și estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, Moldova, Muntenia și Dobrogea, disconfortul va fi ridicat, iar maximele termice se vor situa, în general, între 35 și 37 de grade. Valul de căldură va persista și la sfârșitul săptămânii.Astăzi, la Constanța, cerul este mai mult senin și vântul suflă moderat, dinspre nord-est. Maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. La noapte, norii se vor ține departe și termometrele vor indica minimum 21 de grade. Mâine, va fi la fel de cald, iar de joi nu vom mai avea sub 30, 31 de grade. Week-endul se anunță la fel de fierbinte, dar nici săptămâna viitoare nu scăpăm de caniculă.