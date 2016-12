Zi liberă pentru părinţii care îşi duc copilul la medic

Zi liberă pentru părinții care își duc copilul la medic

Părinții care au copii cu vârsta până în 18 ani vor avea, conform legii dreptul la o zi liberă pe an pentru a-și însoți micuțiila medic. Vizita la doctor va putea fi făcută atât în sistemul public de sănătate, cât și în cel privat, iar după control părintele va trebui să prezinte medicului de familie rezultatul examinării.Încă din luna iulie a anului trecut, părinții au dreptul, conform Legii 91/2014, la o zi liberă pentru a-și putea duce copiii minori la doctor.Pentru a putea să beneficieze anual de o zi lucrătoare liberă, unul dintre părinții copilului va trebui să depună la angajator, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic, o cerere și o declarație pe propria răspundere. Din această declarație trebuie să reiasă faptul că, în anul respectiv, celalalt părinte nu a solicitat ziua liberă și nici n-o va face după primul control medical.Pe baza documentelor privind rezultatul controlului medical prezentate de părinte, medicul de familie al copilului eliberează o adeverință, din care rezultă efectuarea controlului medical. Dacă ziua liberă a fost acordată în timpul anului școlar, medicul de familie va elibera și o scutire medicală.„Este vorba despre varianta îmbunătățită a examenului de bilanț pentru copilul sub 18 ani care trebuie efectuat odată pe an. La această vizită medicală se realizează examenul clinic, se efectuează măsurători ale greutății și înălțimii copilului și se efectuează testul pentru dezvoltarea psihomotorie. Desigur, în cazul în care medicul de familie sau medicul pediatru va depista probleme de sănătate, va recomanda și alte investigații. În cazul în care este nevoie, se va elibera și acea scutire medicală, justificată ulterior și de rezultatele analizelor medicale”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, dr. Gherghina Rizea, medic primar pediatru.Ce spun angajatoriiDin perspectiva angajatorilor, inițiativa legislativă nu schimbă radical programul de muncă, având în vedere că angajații își acoperă între ei volumul de muncă la fel ca în cazul perioadei de concediu.„Atâta timp cât angajatul este mulțumit și dacă poate avea grijă de familie și poate avea controlul asupra situației din familie și a sănătății acesteia, cred că își poate desfășura mult mai bine activitatea. Nu am nimic împotrivă ca un angajat care are nevoie de o zi liberă pentru această situație să poată beneficia de ea”, ne-a declarat Bogdan Moise, directorul general al SC Watermota.„Practic, situația este asemănătoare celei de concediu, prin urmare, dacă un angajat lipsește, un altul îi preia sarcinile de lucru. Activitatea se desfășoară în condiții normale, chiar și în acest context”, ne-a precizat Monica Moise, angajat al SC Watermota.Din perspectiva angajaților, însă, o zi liberă pe an nu este suficientă pentru a duce copilul la medic.„Având în vedere că un copil mic trebuie dus la control o dată pe lună până la 6 luni și apoi din trei în trei luni până la doi ani, iar controlul medical durează cel puțin o oră și jumătate, pot spune că am avea nevoie de mai multe zile libere, însă ne adaptăm”, ne-a precizat o altă angajată a firmei, Ancuța Dede.De precizat este faptul că ziua liberă nu poate fi acordată decât unuia dintre părinți, iar în cazul copiilor cu doi sau mai mulți copii, se pot acorda două zile libere pe an, în funcție de decizia angajatorului.