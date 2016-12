Zeci de saci de gunoaie, adunaţi de voluntari din Parcul Tăbăcăriei

Zeci de saci de gunoaie, adunați de voluntari din Parcul Tăbăcăriei

Voluntarii care au participat la sfârșitul săptămânii trecute la acțiunea de ecologizare a Parcului Tăbăcăriei au strâns zeci de saci de gunoaie. Participarea nu a fost atât de numeroasă precum se anunțase, probabil din cauza vremii, dar toți cei au venit în parc au fost mulțumiți de rezultatele muncii lor. „Acțiunea a fost un real succes datorită oamenilor minunați care au dorit să ofere o mână de ajutor naturii și a celor care s-au arătat încântați de această intenție și au încurajat-o. Am scos câțiva peștișori dintre gunoaie, unul era prins într-o pungă de plastic. Pe uscat, în iarbă, totul era foarte curat, dar malurile sunt locurile cele mai murdare deoarece gunoaiele sunt greu accesibile și din păcate afectează foarte multe viețuitoare. Printre stuf, broscuțe și rățuște nu au ce căuta ambalajele, sticlele, etc. În două zile am scos câțiva zeci de saci de gunoi”, a precizat Jenny S., inițiatoarea acțiunii și cea care i-a mobilizat pe voluntari.