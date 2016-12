Zeci de mii de constănţeni, datori la taxe şi impozite locale. SPIT a trimis somaţiile de plată

2

iar minciuni?

Cum se face ca unii acumuleaza restante de peste 200.000 lei noi, iar altii sunt executati silit pentru 12 lei? Cine o fi de vina? Cum se face ca anul trecut s-a platit la ghiseul lor, cu evidentele lor in fata, toate toate datoriile, in primul trimestru, dar anul asta a venit factura roz, cu datorii si penalitati? SPIT nu este obligata sa atentioneze cetatenii ca au noi datorii? De unde sunt aceste noi datorii, de cativa lei? (PIna in 50 lei maxim.) Dupa ce ai achitat facturile lor? Sunt abuzuri clare: 1. esti trecut ca debitor fara sa stii si fara sa se specifice in urma carei hotariri. 2. Nu esti anuntat sa achiti noua datorie. 3. Nu esti prevenit ca daca pina la data..... nu achiti, vei avea datoria majorata conform legii. 4. Nu esti anuntat ca ai fost citat pentru executare silita. Legea PSD in adm.publica locala, e plina de abuzuri care te pot lasa oricand fara casa. Deocamdata, SPIT nici nu catadicseste sa faca dovada bunei intentii fata de cetateni. Iar gazetarii vostri nu stiu sa puna intrebarile cheie. Sau nu vor. In plus, mai este o problema. In factura roz (Faimoasa factura roz.) se precizeaza ca poti plati datoria in cursul trimestrului I 2014 si ca majorarile la habitat apar dupa aceasta data. In practica, ei aplica majorarile la habitat si citatia pentru executarea silita din februarie 2014. Este rea credinta si inselaciune pe fata. Ca sa urle ca oamenii sunt rau-platnici si sa ceara masuri dure impotriva lor. Si sa isterizeze oamenii cu datoriile ce cad din cer dupa cum au chef papitoii care conduc SPIT. In sfarsit, SPIT nu verifica la data trimeterii scrisorii cu somatia, daca ti-ai achitat si noile datorii. Practic, eu am primit o somatie din astea, m-am dus sa o achit si mi s-a spus ca nu am nici o datorie inregistrata in computer?!!! Pentru ca procedura de executare silita (neanuntata) a fost pe 15 februarie (pentru habitat, care nu se poate plati fara sa achiti impozitul...?!!!), eu am achitat factura roz pe 18 februarie iar scrisoare a fost trimisa in 2 martie. In clipa inc are scrisoarea fost trimisa, nu a verificat nimeni in computer daca am achitat sau nu datoriile. (Vechi, noi, impuse legal sau nu.) Prea ii protejati pe cei de la SPIT! (Sau cele?) Daca analizati corect activitatea lor, veti vedea ca e plina de abuzuri si incearca sa adune mai multi bani la buget decat au voie. (Datorii fantoma neanuntate, care produc majorari fantoma, care umfla bugetul local cu sume ilegale, adunate abuziv de la impozitabilii Constantei.) Ca nazistul tzopaitor sa poata juca rumba cu fufele lui si sa dea punga cu puiul si uleiu alegatorilor. Mai treziti-va odata din somn! Concret, mi s-a adus o astfel de somatie, pentru 12 lei?!!! la care se maia daugau 5 lei ptr. executarea fortata? care executare? si 2 lei alte angarale. Cum s-au facut toate chestiile astea, daca in computerul lor e pauza? Cum de in 18 februarie, cand am achitat factura roz era o suma de platit cu 1 leu mai mare decat fectura lor? De unde diferenta? Cum de nu aparea aceasta suma de 19 lei, trimisa prin somatie? De ce aceasta suma nu a fost operata pina in 2 martie? Cat se fura, in fapt, la SPIT? Pentru cine? Parchetul nu are de gand sa cerceteze activitatea astora? Eu depun marturie, cu actele jos. Numai sa inceapa ancheta!