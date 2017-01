Zece ponturi pentru a creşte autonomia bateriei telefonului tău

Zece ponturi pentru a crește autonomia bateriei telefonului tău

Ştire online publicată Marţi, 21 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cei mai mulți utilizatori de smartphone se plâng de autonomia scăzută a bateriei, iar producătorii nu au găsit o soluție pentru această problemă.Anul trecut în România s-au comecializat peste 700.000 de telefoane inteligente, iar pentru 2012 se estimează un volum de 900.000 de unități. Dacă producătorii nu au venit cu o soluție favorabilă, iată câteva sfaturi pentru a crește autonomia.Există câteva sfaturi pentru utilizatorii de smartphone-uri care doresc să sporească autonomia bateriei dispozitivelor inteligente. Majoritatea se referă la utilizarea moderată a funcțiilor și la protejarea telefonului care consumă rapid resursele de putere. Iată câteva sfaturi oferite de Gabriel Pereș, sales director la Flanco:În primul rând, deși poate suntem tentați să folosim 3, 4, 5 aplicații în același timp – e-mail, browser, aplicație de Facebook și Bluetooth, telefonul va consuma resurse dedicate pentru fiecare dintre acestea, ceea ce reduce semnificativ durata de funcționare a telefonului. Este indicat să folosim funcțiile pe rând, pentru că oricum putem lucra mai concentrați pe doar una dintre aplicații. Mai mult, recomandăm ca unele funcții specifice, care sunt utile doar în anumite situații, să rămână nepornite până când avem nevoie ele: spre exemplu, Bluetooth și GPS.Luminozitatea ecranului este un alt aspect care consumă destul de multe resurse, mai ales în cazul în care smartphone-ul beneficiază de un ecran generos. Diminuați gradul de luminozitate a ecranului și autonomia va crește semnificativ. Unele sisteme de operare (de ex iOS) permit ajustarea automată a luminozității folosind un senzor special (pus pe fața telefonului care adaptează lumina ecranului în funcție de cea înconjurătoare).Background-urile animate consumă, de asemenea, multă putere. Cu cât cereți mai mult de la propriul smartphone, cu atât mai multe resurse va utiliza.Vibrațiile sunt un alt element care diminuează autonomia telefonului. Porniți funcția de vibrații doar când situația o cere – într-o întâlnire, spre exemplu; în restul timpului folosiți ringtone-ul obișnuit al telefonului, care consumă mult mai puțină energie decât vibrațiile. Pentru cei pasionați de jocuri trebuie știut că unele jocuri folosesc vibrațiile pentru a sublinia anumite efecte din joc. Dacă dezactivați vibrațiile și din jocuri, bateria telefonului va ține mai mult.În timpul deplasărilor, când nu folosim telefonul (un drum mai lung până la birou; o excursie de o zi etc), este indicat să oprim funcția de wi-fi. Altfel, wi-fi-ul va căuta continuu o rețea, ceea ce reduce autonomia semnificativ. Aceeași recomandare este valabilă și pentru funcția Bluetooth, dacă nu aveți un handsfree pe Bluetooth, puteți să-l țineți oprit tot timpul pentru a mai salva baterie.Serviciile precum e-mail-ul, widget-urile de Facebook, Twitter sunt setate să se sincronizeze automat; dacă reducem frecvența de sincronizare, putem crește durata de viață a bateriei cu până la 50%. O altă recomandare, pentru cei care folosesc serviciul de e-mail pe mobil, este să-și seteze verificarea e-mail-ului o dată pe oră sau chiar mai rar (aceasta dacă nu este foarte important să-l primească în timp real). Valoarea default este de 15 minute la anumite telefoane și consumă destul de mult din capacitatea bateriei.Aplicațiile de tip messeging (ex.: Yahoo Messenger), dacă sunt lăsate să ruleze în background și sunt conectate la server, vor face trafic aproape continuu, scurtând foarte mult durata de viață a bateriei. De asemenea, și jocurile care solicită o conexiune de internet pot să rămână în background pentru a primi diverse schimbari de status din joc și astfel cresc consumul de baterie.Dacă telefonul dumneavoastră are multe aplicații care fac trafic (ex.: Facebook, Twitter, Yahoo, etc) și dispuneți acasă și de o conexiune WiFi, este mai bine pentru bateria telefonului dacă traficul se face prin WiFi decât prin 3G.Smartphone-urile Android beneficiază și de funcția Power Saver Mode, care previne actualizarea aplicațiilor în mod automat, reduce luminozitatea ecranului, dezactivează animațiile de pe ecran și oprește vibrațiile. Utilizați această funcție și folosiți bateria pentru un timp mai îndelungat.În timp, bateria, după mai multe cicluri de încărcare/descărcare îmbătrânește și ține din ce în ce mai puțin. Din acest motiv, se recomandă schimbarea ei o dată la câțiva ani. Tot din acest motiv, dacă încărcați bateria până la 100% măcar din când în când, va scădea numărul de încărcări necesare, pe o perioadă mai lungă timp.