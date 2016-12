Zece gesturi eco pe care le poţi face pe plajă

Zece gesturi eco pe care le poți face pe plajă

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Litoralul, atât de îndrăgit, mai ales acum când suntem în plin sezon estival, rămâne totuși un spațiu vital pentru o mulțime de specii, nu numai prilej de relaxare.Tocmai de aceea, trebuie îngrijit, ferit de poluare sau de sticle goale, hârtii ori mucuri de țigară, curățenia pe plajă fiind cea mai importantă condiție pentru supraviețuirea ecosistemelor costiere. 1. Lasă-ți mașina în parcare! Dacă ai plecat la mare cu mașină, încearcă s-o folosești cât mai puțin. Cât ești în vacanță, "uit-o” în parcarea din față hotelului și plimbă-te cu bicicletă sau mergi pe jos, mai ales sub clar de luna, pe malul mării. Faci și economie de benzină, și mișcare. În plus, reduci poluarea! 2. Nu îngropa gunoaie în nisipul de pe plajă! Încearcă să faci o experiment, mai ales seara. Caută cu mâna prin nisipul de pe plajă, pe o porțiune de 1 metru, să zicem, și vei recolta resturi de mâncare, mucuri de țigară sau gumă de mestecat. Neplăcută descoperire! Dacă alții au îngropat însă în nisip tot felul de gunoaie, încearcă tu să le strângi și să le duci într-un tomberon care se află, cu siguranță, pe plajă. Iar în zilele în care te bucuri de soare, ia-ți cu ține și un sac de gunoi, că să nu fii tentat să arunci, la rândul tău, resturile prin nisip. 3. Adună și triază deșeurile purtate de vânt! Există turiști mai indiferenți, care lasă să le zboare din mână hârtii sau pungi de plastic. Dacă ții cu adevărat la locul în care vii că să te bucuri de apa și soare, strânge deșeurile, triază-le și aruncă-le mai târziu în coșurile de colectare selectivă. 4. Nu arunca gunoaiele în apă! Dacă ai pornit la plimbare în largul mării, nu arunca tot ce-ți vine la îndemână peste bordul vaporașului în care te afli. Iar dacă ești proprietarul unui astfel de vas de agrement, asigură-te că sistemul de vidanjare funcționează și, în plus, nu curăța cabina sau podelele cu substanțe toxice. Există și soluții ecologice. 5. Alege creme sau uleiuri bio ca să te protejezi de soare! Uită-te în largul mării și vei vedea tot felul de urme de grăsime de la uleiul sau cremă de plajă, care plutesc la suprafață, după ce ai făcut baie. Animalele și plantele marine nu vor fi însă deloc încântate când vor simți pe „pielea” lor substanțele chimice din cosmetice, așa că alege creme sau uleiuri bio că să te protejezi de soare. Nu au chimicale și se dizolvă în apă fără să afecteze viețuitoarele. Citește mai departe