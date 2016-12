Zborurile low cost de pe Aeroportul Băneasa se vor muta, din martie 2012, pe Aeroportul Otopeni

Ştire online publicată Vineri, 11 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Zborurile low cost de pe Aeroportul Aurel Vlaicu (Băneasa) se vor muta, din martie 2012, pe Aeroportul Henri Coandă (Otopeni), ca urmare a transformării aeroportului Băneasa in city airport, a declarat astăzi directorul Companiei Naționale Aeroporturi București, Tudor Jidav, citat de NewsIn."Ca urmare a modificării tarifelor și aplicării restricțiilor, transformarea Aeroportului Băneasa in city airport va avea loc in martie 2012. Companiile low cost se pot muta și acum pe Otopeni, noi i-am invitat deja, le-am facilitat transferul punându-le la dispoziție spațiile necesare activității.Am avut discuțiile preliminare cu operatorii low cost", a spus JidavPe de altă parte, ministrul trransporturilor, Anca Boagiu, a precizat ca joi s-a obținut avizul de construcție pentru proiectul legat de transformarea Aeroportului Băneasa în city airport. Aceasta a adăugat că proiectul are un buget de 2,5 milioane euro."Există și o reacție din partea operatorilor low cost. Eu le transmit două lucruri. În primul rând, faptul că până acum au acceptat să transporte pasagerii ca dintr-o aerogară, și nu dintr-un loc destinat celor care circulă cu avionul, iar apoi le spun de costul suplimentar, care este de doar 4 euro. Spun asta ca să prevenim o nouă rundă de plângeri multiple ale operatorilor privați", a menționat Boagiu.