World Vision România a venit în sprijinul familiilor nevoiaşe

Detalii APEL UMANITAR DE URGENTA pt victimile iernii lansat de World Vision

Donatii de 5 Euro se fac la telefonul 0900 900 090 sau de 10 Euro la 0900 900 092, numere apelabile in reteaua Romtelecom. Mai puteti dona orice suma in conturile in lei RO52 CITI 0000 0008 2502 4026 / CITIBANK SA si RO80 RZBR 0000 0600 0607 2026 / RAIFFEISEN BANK - AGENTIA PIPERA si de la 30 de lei online la https://www.worldvision.ro/apel-de-urgenta_doneaza.php?plata=80. Va multumim. Fundatia World Vision Romania