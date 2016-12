Week-endul gadgeturilor la Maritimo Shopping Center! Târg de IT cu George Buhnici

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Maritimo Shopping Center lansează o invitație de nerefuzat pentru pasionații de tehnologie. În zilele de 1 și 2 octombrie, la Maritimo are loc Târgul de IT și Gadget 2016, la care iau parte cele mai importante companii din domeniu. Printre altele, vizitatorii au șansa de a testa tablete, laptop-uri, smartphone-uri ceasuri, brățări inteligente și alte gadget-uri de ultimă generație, aduse la Maritimo de nume mari din industria IT, vor asista la lansarea în premieră în România a modelelor de telefoane iPhone 7 și iPhone 7 Plus și vor putea vizita un sistem complet de realitate virtuală unic în lume.Acer, prin Tonis Trade, va participa cu divizia de ultrabook-uri, chromebook-uri și va prezenta modelul Acer Predator, un laptop performant, conceput special pentru gaming.Epson aduce la Târg cele mai bune proiectoare de pe piață, dar și ultimele noutăți în materie de imprimante și copiatoare multifuncționale.Nici HTC nu a refuzat invitația. Compania va prezenta cu acest prilej cele mai noi modele de telefoane cu un design special, precum HTC 10. Și asta nu e tot. Vizitatorii vor avea posibilitatea de a experimenta la standul VIVE, instalat de HTC, un sistem complet de realitate virtuală unic în lume.În cadrul Târgului, iStyle Apple Premium Reseller va prezenta în premieră în România modelele de telefoane iPhone 7 și iPhone 7 Plus, noul iPad Pro, dar și boxe performante de la Harman Kardon și JBL. Nici compania Lenovo nu ratează ocazia de a-și prezenta divizia de laptop-uri ultrabook foarte performante.Microsoft va aduce în fața pasionaților de IT și curioșilor care nu vor rata șansa de a lua parte la eveniment noul sistem de operare Windows 10 Anniversary.Edition și o suită de periferice. Samsung va veni cu cele mai noi televizoare 4K cu ecrane OLED curbate, în vreme ce Vitacom Electronics va prezenta o gamă variată de accesorii pentru telefoane mobile, plus alte gadget-uri și va anunța deschiderea unui nou magazin în Constanța.Vector Watch, producătorul român de ceasuri inteligente, va prezenta produsele foarte apreciate pe piața internațională, iar Liceul Internațional Constanța va organiza o expoziție interesantă de robotică și de aplicații Android produse de elevi constănțeni. Nu în ultimul rând, Smart Balance, producătorul român de scutere electrice gen hoverboard, va prezenta întreaga colecție de produse, plus un skateboard electric în premieră pentru România.La Târg va fi prezent și George Buhnici, cea mai cunoscută vedetă TV și blogger în domeniul IT, care va prezenta sâmbătă, timp de patru ore, pe o scenă special amenajată cele mai noi inovații în domeniul IT.