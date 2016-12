Week-endul acesta trecem la ora de iarnă

Duminica aceasta vom da ceasurile cu o oră în urmă. În noaptea de sâmbătă spre duminică trecem la ora oficială de iarnă. Ora 04.00 devine ora 03.00, iar ziua de 30 octombrie va fi cea mai lungă din an și va avea 25 de ore.Astfel, renunțăm la ora de vară, cu ajutorul căreia ne bucu-răm mai mult timp de lumina soarelui. Ora de vară se aplică în fiecare an, în ultima duminică din martie (ora 03.00 devine 04.00), iar ora de iarnă în ultima duminică din octombrie (ora 04.00 devine 03.00).România se află pe fusul orar 2 al Europei Orientale. Europa Occidentală este pe ora fusului 0, iar Europa Centrală pe fusul orar 1. În majoritatea țărilor și a teritoriilor, ora de iarnă acoperă calendaristic, de obicei, perioada cuprinsă între lunile octombrie a unui an și luna aprilie a anului următor.În prezent, Rusia, Georgia și o serie de foste republici sovie-tice au renunțat la schimbarea orei, considerând-o un risc pentru sănătate.