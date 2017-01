Week-end de răsfăţ, la Fashion and Beauty Corner, în City Park Mall

Week-end de răsfăț, la Fashion and Beauty Corner, în City Park Mall

Începând cu ora 17.00, vineri, și între orele 12.00 și 21.00, sâmbătă și duminică, vizitatoarele din City Park Mall vor putea beneficia de serviciile participanților de la Fashion and Beauty Corner.Make-up artiștii de la Douglas vor face demonstrații de machiaj în ton cu noile tendințe. Hair-styliștii de la Monden Hair Studio vor realiza schimbări de look și coafuri tuturor celor care doresc să fie cool și în trend. Specialiștii de la Gerovital vor face teste de diagnoză a tenului. Olivia Stanciu, consilier cosmetic, va explica cum să ne purtăm sprâncenele în funcție de forma feței. Jolie Salon, Topaz Skin și Best E-Fit vor prezenta tehnici și sfaturi de remodelare corporală. Centrofarm și Gerovital vor prezenta produse pentru îngrijirea pielii. De asemenea, Ecaterina Colasiz (Kate), stylistul City Park Mall, le așteaptă pe toate doritoarele la sesiuni de schim-bare de look și consiliere vestimentară. Moda va ocupa un capitol special și în acest week-end, la City Park Mall. Se vor prezenta noile colecții ale brandurilor din City Park Mall, iar Casa de Modă Duet ne va prezenta ultima colecție. Cei de Dina Jumps, City Gym și Energy Club vor face demonstrații sportive și vor avea oferte la abonamente în acest week-end. Invitatul special al acestui week-end va fi Jojo, aceasta împărtășindu-ne din secretele frumuseții ei.Doamnele și domnișoarele se pot înscrie la concursurile organizate în cadrul evenimentului și pe pagina facebook a City Park Mall și pot câștiga premii în servicii și produse. Produse de la Arganic Essential, importante din Maroc, ședințe de machiaj și auto-machiaj de la Școala de Make-up Atelier Paris, abonamente fitness de la Atmosphere, produse de la Avon și vouchere cadou de la Iaki Spa.Primul week-end de Styling Corner, desfășurat în perioada 3-5 octombrie, în City Park Mall, a fost un real succes, doamnele și domnișoarele bucurându-se de sfaturile primite de la specialiștii prezenți la eveniment.