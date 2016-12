Week-end cu temperaturi pozitive

Așa cum ne anunțaseră meteorologii, joi și vineri gerul s-a mai înmuiat. Miercuri, temperatura de 0 grade înregistrată la Constanța a fost ca o binecuvântare pentru mulți dintre noi, sătui de frigul îndurat la temperaturi cu mult sub -10 grade Celsius. Dar joi și vineri am tremurat iar la -8 grade Celsius. Din păcate, s-au adeverit și prognozele pentru ninsori, care nu ne-au adus numai un strat nou de zăpadă scârțâind sub picioare, ci și nervi într-un trafic și așa îngreunat de podurile de gheață formate pe străzi și zăpada de pe laterale. Pentru sfârșitul de săptămână, Centrul Meteorologic Regional Dobrogea anunță că vremea va fi în general închisă, dar se va încălzi. Sâmbătă și duminică, locuitorii Constanței se vor „delecta” cu o temperatură maximă de 6 grade cu plus și o minimă 3 grade Celsius. La Mangalia vor fi maximum 5 grade Celsius și minimum de 3 grade. La Cernavodă vor fi 3 grade peste zi și 0 grade noaptea, iar la Adamclisi va fi cel mai frig, cu maxima de 4 grade și minima de -1 grad Celsius. Izolat, vor cădea precipitații slabe mixte. De asemenea, vor fi condiții de polei, precum și, temporar, ceață asociată cu depunere de chiciură.