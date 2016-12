VREMEA SE SCHIMBĂ RADICAL! VINE GERUL LA CONSTANŢA

VREMEA SE SCHIMBĂ RADICAL! VINE GERUL LA CONSTANȚA

Ştire online publicată Miercuri, 23 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Vremea se va schimba începând de luni noapte. Temperaturile scad foarte mult și vor ajunge la valorile obișnuite pentru sfârșitul anului. Asta înseamnă cel mult 8 grade ziua și temperaturi negative peste tot în cursul nopții. În plus, apar și precipitațiile, mixte la început, apoi predominant sub formă de ninsoare.La noapte, în zonele joase de relief în special din vest, sud-vest și centru vor fi nori sau ceață, iar vântul va fi activ doar pe la munte.Temperaturile minime se anunță mai ridicate decât în mod obișnuit și vor porni de la -4 grade în estul Transilvaniei și se vor opri la 6 grade pe litoral.Mâine, vremea va fi deosebit de caldă pentru sfârșitul lunii decembrie în majoritatea regiunilor. Soarele va fi darnic și doar prin vest, nord-vest și centru vor fi mai mulți nori, dar și ceață matinală. Maximele temice vor fi cuprinse între 2 grade prin Transilvania și 19 grade Celsius în dealurile din sudul țării.De o zi neobișnuit de caldă vor avea parte mâine și cei aflați în București. Norii aproape că vor lipsi, vântul va adia ușor, iar temperatura aerului va urca pâna spre 15 grade. Presiunea atmosferică se va menține la valori ridicate.Săptămâna va debuta tot cu o atmosferă foarte caldă în cea mai mare parte a țării, dar apoi vremea se va răci brusc și accentuat.Prin urmare, miercuri, temperaturile nu vor mai trece de 3 grade pe nicăieri.În plus, marți vor fi ninsori în Moldova și la munte și precipitații mixte în sud, iar miercuri va ninge slab, mai ales prin sud-vestul teritoriului. În tot acest interval și vântul va fi alert în regiunile extracarpatice.