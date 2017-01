Vremea se răceşte accentuat

Începând de mâine

Vremea se răcește accentuat

Începând de mâine, 13 octombrie, vremea se va răci accentuat în toată țara. Administrația Națională de Meteorologie ne avertizează că valorile de temperatură vor fi cu opt – 10 grade Celsius sub cele normale pentru această perioadă. În jumătatea nordică a Moldovei precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va prezenta intensificări în toate regiunile: în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea putând atinge 70 – 80 km/h. În zona de munte, viteza vântului va depăși 100 km/h și va ninge viscolit.Începând de mâine, 13 octombrie, vremea se va răci accentuat în toată țara. Administrația Națională de Meteorologie ne avertizează că valorile de temperatură vor fi cu opt – 10 grade Celsius sub cele normale pentru această perioadă. În jumătatea nordică a Moldovei precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va prezenta intensificări în toate regiunile: în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea putând atinge 70 – 80 km/h. În zona de munte, viteza vântului va depăși 100 km/h și va ninge viscolit.