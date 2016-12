"Vreau un soţ cu mulţi bani!" Răspunsul primit de la un bancher a făcut înconjurul lumii

"Vreau un soț cu mulți bani!" Răspunsul primit de la un bancher a făcut înconjurul lumii

Ştire online publicată Joi, 25 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără a publicat un mesaj pe un forum de dating și le-a cerut bărbaților un sfat legat de cum își poate găsi un soț cu foarte mulți bani.Fata a început prin a-și prezenta calitățile și a stabili standardele financiare pe care le caută într-un potențial partener. “Domnisoara drăguță”, așa cum s-a semnat chiar ea, a vrut să afle locurile în care merg bogații și modul în care ar putea să le atragă atenția pentru ca în final aceștia să o ceară de nevastă:O sa fiu sincera. Am aproape 25 de ani, sunt foarte frumoasa, stilata si am gusturi alese. Vreau sa ma casatoresc cu un barbat care castiga cel putin 500.000 de dolari pe an. Ati putea crede ca sunt lacoma, dar un venit de 1 milion de dolari anual te incadreaza doar in clasa mijlocie din New York.Cel mai bogat barbat cu care am avut o relatie castiga doar 250.000 de dolari pe an. Nu cred ca cer mult. Este cineva pe acest forum care castiga peste 500.000? Sunteti cu totii insurati? Voiam sa va pun o intrebare: ce ar trebui sa fac sa ma marit cu un barbat atat de bogat?“Draga domnisoara draguta,Ti-am citit postarea cu mare interes si o sa-ti raspund ca un investitor profesionist care castiga peste 500.000 de dolari anual.Din punctul de vedere al unui om de afaceri, ar fi o decizie proasta sa te iau de nevasta. Raspunsul e foarte simplu: tu oferi frumusete in schimbul banilor. Cu toate acestea, exista aici o mare problema: frumusetea ta e trecatoare, dar banii mei nu. Probabilitatea ca venitul meu sa creasca in timp este chiar foarte mare, insa tu nu te vei face mai frumoasa pe masura ce trec anii.Economic vorbind, eu sunt un bun care se apreciaza, tu unul care se depreciaza, iar daca frumusetea este singurul tau atu, atunci valoarea ta peste 10 ani va fi aproape zero.Oricine castiga atat de multi bani nu e prost. Poate o sa avem o relatie cu tine, dar nu ne-am insura niciodata cu o fata ca tine. Te sfatuiesc sa renunti la cautare sau, mai bine, sa gasesti o cale prin care sa castigi tu insati atat de multi bani. Asa nu ai mai fi nevoita sa gasesti un fraier cu bani. Sper ca ti-am fost de ajutor”.sursa: www.protv.ro