Vor rămâne constănţenii fără căldură?

Vor rămâne constănțenii fără căldură?

Vă mai aduceți aminte când tremuram de frig în apartamente cu caloriferele călduțe, în februarie 2011, din cauză că CET-ul avea datorii prea mari și nu mai primea gaz la parametri normali? Situația s-ar putea repeta și iarna aceasta. Restanțele la facturile pentru combustibil sunt în continuare imense și nu este exclus ca furnizorii să oprească alimentarea Electrocentrale Constanța atunci când o fi gerul mai mare. Locuitorii municipiului Constanța, racordați la sistemul centralizat de termoficare, ar putea rămâne în toiul iernii fără căldură în apartamente. Dacă se oprește din nou gazul, rezervele de păcură din curtea CET-ului ajung doar pentru o săptămână. Directorul tehnic al Sucursalei Electrocentrale Constanța, Du-mitru Tamaș, spune că situația este destul de dificilă și ar putea apărea blocaje financiare: „Avem datorii destul de mari către furnizorii noștri, dar și alții către noi. Radet-ul are, de exemplu, o datorie către CET Constanța de 2.000 de miliarde de lei vechi. Practic, în acest moment, achită factura din aprilie 2010. Noi, la rândul nostru, avem datorii către furnizorii noștri de combustibil. Iar pentru că nu ni se plătește la timp, se produce un blocaj și suntem nevoiți să facem împrumuturi la bănci pentru a putea furniza căldură și apă caldă”. Potrivit acestuia, dacă RADET ar plăti, printr-o minune, datoriile din urmă cu tot cu penalizări, situația s-ar mai echilibra și CET și-ar putea acoperi atât facturile restante către furnizori, cât și dobânzile către bănci. „De ani de zile strângem cureaua!“ Din păcate, situația tărăgănează de ani de zile, mai ales că prețul agentului termic este menținut de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei la un nivel mediu, ca și măsură de protecție socială. „Prețul aprobat pentru energia termică este la sub costurile de producție. Tocmai de aceea, societatea noastră este, în prezent, în proces cu ANRE. 80% din prețul energiei este, de fapt, prețul de cost al combustibilului. Așa se explică de ce de-abia ne descurcăm. Reparații facem din ce în ce mai puține. De ani de zile strângem cureaua”, explică Dumitru Tamaș. Nici cu personalul nu stă prea bine CET-ul. La ora actuală, se lucrează cu angajați sub numărul minim necesar. „Nu am mai făcut angajări, iar salariile sunt înghețate de ani de zile. Din salarii de top, am ajuns în partea de jos a clasamentului, iar banii îi luăm cu emoție în fiecare lună”, a mai adăugat directorul tehnic. Combustibil pentru o săptămână În cazul în care se va opri furnizarea de gaz, se va folosi păcură pentru producerea de energie termică. „Noi utilizăm atât gaz, cât și pă-cură. Din cele 12.000 de tone stocate la noi în curte în prezent, aproximativ 5.500 sunt din rezerva de stat. Practic, totalul combustibilului ne ajunge pentru o săptămână, maximum 10 zile. În prezent utilizăm numai gaz, atâta timp cât putem să folosim numai gaz mergem numai pe gaz. Rezerva de stat nu se poate consuma decât cu aprobări speciale, cel puțin de la primul ministru”, a completat Dumitru Tamaș.