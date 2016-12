VOM PLĂTI MAI PUŢIN LA ÎNCĂLZIRE? CET Constanţa, primele soluţii pentru ieftinirea căldurii

8

CET si RADET

Nenea directoru'....mai taie! Vezi ca la iarna poti avea ocazia sa ramai somer...si nu mai "aburiti" oamenii cu promisiuni desarte! Probabil cea mai buna solutie e centrala de scara dar in lipsa ei m-am multumit cu una de apartament in condensare care consuma cu 25% mai putin gaz decat una clasica.Dupa calculele preliminare toata investitia se va amortiza in cel mult 5 ani ,tot atat cat am si garantie la centrala.....dupa aceea voi fi pe plus iar sarmanii "captivi" mult la minus! Si inca ceva....acum fac economie si la gazul de gatit ...cat despre faptul ca Radet trimite oameni pe teren sa "masoare" suprafata radianta ce pot sa spun...disperare pe fata!Nu mai amenintati populatia caci intr-o buna zi veti fi acuzati de monopol si veti plati daunele tot din buzunarele noastre...mai bine trageti obloanele si lasati-ne sa ne incalzim cum vrem si cum e mai bine pentru bugetele noastre de familie.