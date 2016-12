Voluntarii fac curăţenie în parcul Tăbăcărie

Voluntarii fac curățenie în parcul Tăbăcărie

Astăzi, mai mult voluntari constănțeni, elevi și tineri entuziaști, vor face curățenie pe malul lacului Tăbăcărie din Constanța. Lor și se alătură echipa „Let’s do it, Romania!” și reprezentanții operatorului de salubrizare din Constanța.Acțiunea de ecologizare se desfășoară sub denumirea „Ziua Verde - Constanța” și are drept scop sprijinirea și responsabilizarea cetățenilor față de importanța protejării mediului înconjurător.Malul lacului Tăbăcăriei face parte din arealele naturale. Voluntarii vor primi mănuși și saci de depozitare. După colectare, deșeurile vor fi transportate la stația de sortare spre a fi reciclate, asigurându-se reintrarea acestora în circuitul economic. Elevii Colegiului Tehnic „Vasile Pârvan”, împreună cu 12 cadre didactice vor participa la acțiune pentru a da un exemplu personal pentru protejarea mediului înconjurător.