Voluntarii anului, premiaţi la Constanţa

Voluntarii anului, premiați la Constanța

Pavilionul Expozițional din Constanța va găzdui joi, 5 decembrie, ediția 2013 a Galei Voluntarului. Evenimentul este organizat de echipa formată la nivel local din Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, în parteneriat cu Asociația Civicum Voluntaris, Centrul pentru Resurse Civice, organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum”, Asociația grupurilor Locale de Tineret Constanța, Corpul Voluntarilor Gărzii Naționale de Mediu Constanța, Asociația pentru Cultură și Tangou, Ecowatch și Fundația Giovanni Bosco.Anul acesta în cadrul galei, vor fi prezente zece ong-uri implicate activ în viața comunității constănțene prin proiecte și programe de calitate care valorizează resursa umană voluntară urmând a fi premiate la cele zece categorii de premii după cum urmează: Voluntarul anului, Coordonatorul de voluntari al anului, Voluntarul junior al anului, Voluntarul senior al anului, Voluntarul străin al anului, Voluntarul din sport al anului, Organizația anului, Instituția de învățământ a anului, Jurnalistul anului și Compania anului. Momentele artistice prezentate vor înfrumuseța evenimentul.Gala Voluntarilor 2013 Constanța, sărbătorită în fiecare an începând cu anul 2003 în data de 5 decembrie, urmărește recunoașterea publică a meritelor celor mai activi voluntari din Constanța. În anul 1985, Națiunile Unite au desemnat data de 5 decembrie ca Ziua Internațională a Voluntarului. Această zi este dedicată eforturilor celor care au adus o contribuție importantă societății prin oferirea timpului lor ca voluntari.Națiunile Unite au invitat guvernele și organizațiile din toate țările ca în fiecare an, pe 5 decembrie, să desfășoare și să promoveze activități menite să aducă mulțumiri voluntarilor și să stimuleze o mai mare conștientizare a contribuției acestora. Această zi este deja aniversată în mai mult de jumătate din țările lumii.Ziua de 5 decembrie este sărbătorită și în România, începând cu anul 2000, când Centrul Național de Voluntariat „Pro Vobis” a organizat prima Gală județeană de decernare a premiilor de implicare în comunitate, eveniment dedicat recunoașterii meritelor voluntarilor și a celor care sprijină mișcarea de voluntariat în România (organizații, sponsori, finanțatori, presă etc.).