Vizită discretă de la Transporturi. Probleme tehnice la noul pod de la Agigea?

1

Podu'

Poate podul nu este facut dupa Feng Shui. Poate trebuie montate plase de otel sub pod ca in caz ca se farama podul , sa cada masinile in plase...Or fi furat deja tiganii componente metalice ? Faceti ba,poduri de plastic si le lipiti cu Supergluie cand se paradesc,si oricum tin tot atat cat astea clasice,sau chemati nemti sa ne faca poduri,mai ieftin si mai bun ! Ce-o fi,dar daca totusi e surpriza si faca astia un pod pe care intri cu masina jegoasa si la iesire o vezi curata,totul moca ?