VISCOL LA CONSTANŢA / Autorităţile, mesaj important pentru constănţeni

VISCOL LA CONSTANȚA / Autoritățile, mesaj important pentru constănțeni

Acest apel are ca scop prevenirea unor situatii limita, in contextul in care judetul Constanta se va afla sub avertizare de Cod portocaliu de ninsori si viscol, in perioada 10 -11 ianuarie, pana la ora 21.00.“Prioritate au intervențiile realizate pentru salvarea vieților oamenilor. Pentru a limita riscurile, am solicitat primarilor să se asigure că, în cel mai scurt timp, vor asigura internarea în unitățile spitalicești arondate fiecărei localități a persoanelor însărcinate în ultimul trimestru dar și a pacienților cu afecțiuni grave. Consider că anumite situații pot fi prevenite”, punctează Marius Horia Tutuianu.De asemenea, pentru a evita ca localitățile din judetul Constanta să rămână timp de mai multe zile fără curent electric și apa potabilă, Consiliul Județean Constanța, prin RAJDP, asigura la solicitarea companiei de furnizare a energiei electrice toate utilajele de care au nevoie pentru ca echipele de interventie sa ajunga la avarii.“Am cerut reprezentantilor companiei Enel sa se mobilizeze: sa suplimenteze echipele de interventie si sa lucreze pentru remedierea avariilor in regim de urgenta”, a mai declarat presedintele CJC.În aceasta perioada, populatia poate face sesizari la numarul Consiliului Judetean – 0241.488.404 sau la unul din cele 5 dispecerate ale RAJDP:- Dispecerat central Constanta : telefon 0241/693 5270735/008802- Dispecerat Sud Topraisar : telefon 0241/7850600732/510348- Dispecerat Baneasa : telefon 0241/850344- Dispecerat Nord(Tariverde, Harsova):Tariverde 0241/769003Harsova 0241/8702070736/505984- Dispecerat Cuza Voda : telefon 0735/008801Consiliul Judetean Constanta face un apel catre toate Serviciile de Ambulanta sa comunice dispeceratelor zonale ale RAJDP interventiile in judet, astfel incat regia sa asigure escorta cu utilajele de deszapezire.