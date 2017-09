Virusul West Nile face noi VICTIME în ROMÂNIA! Medicii, în stare de alertă!

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Virusul West Nile face noi victime! Săptămâna aceasta au fost confirmate două noi decese. Astfel că numărul celor care au murit din cauza bolii transmise prin înțepătura de țânțar a ajuns la opt.Alți zeci de români au fost infestați cu West Nile, potrivit datelor de la Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.WEST NILE - DECESE:București - 4Jud. Buzău - 1Jud. Brăila - 1Jud. Olt - 1Jud. Ialomița - 1În 2017, s-au înregistrat, în total, 39 de îmbolnăviri. Cazuri noi sunt în număr de 17.În țară, cele mai multe cazuri au fost semnalate în București, respectiv 6. Urmează Ilfov - 5, Giurgiu - 7 și Vrancea - 4.Potrivit CNSCBT, cei mai afectați de West Nile sunt persoanele cu vârste cuprinse între 70 și 79 de ani. Au fost înregistrate 11 cazuri. Urmează categoria de vârstă 60-69 ani, cu 10 cazuri, și persoanele care au peste 80 de ani - 7 cazuri.Virusul West Nile este un potențial factor declanșator al unor afectiuni serioase, principala cale de transmitere in randul oamenilor fiind intepatura tantarilor infestati. Virusul a fost desoperit in anul 1937 in districtul West Nile, din Uganda.Interesul expertilor fata de virusul West Nile a crescut in momentul in care acesta a fost depistat in Statele Unite, mai exact in News York City, in anul 1999, cand au fost confirmate 66 de cazuri soldate cu 7 morti. Mai tarziu, in anul 2002, au fost raportate un total de 480 de cazuri, soldate cu 24 de decese. In mai putin de 1 an, virusul s-a extins in peste 11 state de-a lungul Coastei de Est.Până în anul 1999, virusul West Nile fusese depistat doar în Africa, Asia, Orientul Mijlociu, și extrem de rar în Europa.