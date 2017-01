Vino în Piaţa Ovidiu să urmăreşti live toate meciurile de la Euro2016!

2

Pai

aduna si tu cativa tovarasi, mergi acolo, trage-i mai langa masina si calcati-i putin in picioare daca politia locala se face ca nu vede. Dar lasa ca se gaseste cineva sa o faca si pe asta. Tiganetul si-a cam luat lumea in cap in orasul asta.

Răspuns la: AU APARUT

Adăugat de : ATENTIE, 10 iunie 2016

DOI BRUNETI care forteaza plata unei taxe ca sa aiba grija de masina.Pol Loc si firma de paza a zonei nu fac nimic.Or fi intelesi?