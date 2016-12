Vinerea neagră pentru portofelele constănţenilor. Cum a trăit Constanţa febra Black Friday

Vinerea neagră pentru portofelele constănțenilor. Cum a trăit Constanța febra Black Friday

Vinerea aceasta a fost vinerea neagră pentru portofelele constănțenilor. Cu toții s-au înghesuit să profite de ofertele Black Friday și au pus la bătaie economiile din ultimele luni sau salariile pe o lună - două. S-au bulucit să cumpere televizoare, tablete, telefoane, dar și electrocasnice, haine, parfumuri și chiar mașini.Românii au prins gustul ofertelor de Black Friday, iar agenții economici au speculat asta la maxim. Unele au furat startul, cum ar fi Altex, și au început promoțiile încă de zilele trecute, dar cele mai multe s-au păstrat pentru ziua tradițională de vineri, așa cum a plecat obiceiul de la americani. Ca și anul trecut, magazinele online au fost luate cu asalt încă de azi-noapte, dar, surpriză, majoritatea au afișat produsele și au deschis vânzările promoționale abia dimineață.Televizoare inteligente la jumătate de preț, telefoane deștepte mai ieftine cu câteva sute de lei, tablete pe post de chilipir, constănțenii au avut de unde alege. Însă nu toți s-au aruncat la electronice și electrocasnice. Au fost și clienți care au căutat produse de casă, jucării și chiar mașini. Pe site-ul emag, de exemplu, cei cu dare de mână aveau șansa să își cumpere mașini de lux, nou-nouțe, chiar și cu 20.000 de euro mai ieftine decât în showroom. A fost promoție chiar și la combustibil, astfel încât cu 180 de lei puteai cumpăra un cupon pe baza căruia, la Rompetrol, primeai combustibil de 200 de lei.La Domo și Flanco s-au căutat mai ales electrocasnicele mari. Mașinile de spălat rufe au fost reduse cu 50 la sută, frigiderele cu 30 la sută și s-au vândut foarte bine și mașinile de spălat vase, mai ieftine cu 20-30 de procente decât zilele trecute. Cei care au vrut să se înnoiască de sărbători au avut la dispoziție o sumedenie de magazine online de haine și încălțăminte. Pe elefant.ro, cel mai bine s-au dat ceasurile, iar pe laredoute.ro reducerile au fost de până la 90 la sută, mai ales la colecția de toamnă.Aglomerație și în magazinele din orașPer total, constănțenii au cumpărat de toate. „De vreo două luni aștept Black Friday. Vroiam să îmi iau un laptop, dar nu am reușit să strâng prea mulți bani. Așa că aveam varianta unui laptop second-hand sau a unuia nou-nouț, la reducere. Așa că am așteptat și a meritat. Dimineață, la prima oră, am încercat să fac comandă pe internet, la emag. Dar am avut ceva probleme la card, nu știu ce a fost, așa că am dat fuga la magazin, pentru că aflasem că se deschide la 7. Am crezut că sunt singurul nebun, care se duce cu noaptea în cap, dar era deja aglomerație. Se stătea la coadă, la comenzi. Am reușit și eu să îmi iau laptopul, dar cu emoții. Îmi era teamă să nu se epuizeze stocul înainte să apuc să dau comanda. Săptămâna viitoare sosește!”, ne-a povestit Andrei Lupu, din Constanța.După ora 9,00, când s-au deschis și mall-urile, constănțenii au dat năvală și în magazinele Flanco, Domo, Media Galaxy, astfel încât spre după-amiază, deja multe din stocuri erau epuizate. De Black Friday s-au profitat însă și celelalte magazine care s-au bucurat de puhoaiele de clienți veniți cu portofelele doldora, cu cardurile alimentate și cu chef de cheltuit bani.Aceleași drepturi de consumator și la cumpărăturile pe internetAtenție, atunci când cumpărați de pe internet, aveți aceleași drepturi privind garanția, ca și atunci când cumpărați dintr-un magazin obișnuit.Puteți beneficia de repararea sau înlocuirea produsului, iar dacă vă răzgândiți, în termen de zece zile puteți să trimiteți produsul înapoi, fără să fie nevoie să explicați și de ce.Este foarte important, însă, să vă asigurați că etichetele și sigiliile aplicate de fabricant rămân intacte. Vânzătorul poate refuza să ia măsurile reparatorii pentru produsele desigilate.