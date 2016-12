VINE PRĂPĂDUL PE LITORAL! CONSTANŢA, SUB COD GALBEN DE PLOI ŞI FURTUNI

1

oferta

ANUNT IMPORTANT PENTRU TINE! Am satisfactia de a lucra intr-un proiect in plina expansiune, nu este un job, ci o afacere, care imi ofera multe oportunitați ca de exemplu piata online mondiala, foarte mult timp liber , bucuria de a lucra de acasa in fața calculatorului. Proiectul este la stagiul national , in scurt timp vom ataca piata online mondiala ! Acest proiect vizeaza piata americana a cartilor electronice. Avem nevoie si imi doresc colegi ambitiosi, cu vise si dorința de independența financiara ! Cerinte: - cunostinte minime PC - necesar calculator - conexiune internet - rabdare - seriozitate Nu este necesara experienta. Oferim pregatire si suport profesional pana in punctul in care veti reusi sa va descurcati singur in aceasta activitate profesionala. Veti trece mai intai prin instruire, apoi daca doriti, o sa incepeti sa lucrati. Program part-time/full-time, la alegere. Plata veniturilor realizate este garantata prin contract legal. Pentru cei interesati, va rog contactati-ma pe email: tabita.opris@yahoo.com