Vieţi distruse de o concepţie greşită. "Ce, îi dă şcoala ceva să mănânce?"

de ce profesorii au salarii asa mari

de ce profesorii au cel putin 5 luni de zile,, concediu,, adica 3 luni vacanta de vara plus ce se aduna din vacantele din timpul semestrului sau intre semestre ce contibualil ce muncitor din Romania mai are 5 luni concediu pe an si e si platit extrem de bine depinde de gradul didactic se poate depasi suma de 100 de mil vechi, care contribuabil primeste pe concediu atatia bani. Asta da program si munca de smecher si de boier iar sindicatele m fac greva ca nu le ajung atatia bani , restul populatie munceste pe putin 8 ore pe zi program normal de munca ,, smecherii de profesori muncesc maxim dar maxim 6 ore pe zi si ce fac ca ore nu fac stau la barfa si la cafele in cancelarie. Exista invatamant in tara asta? eu nu cred decat bani cheltuiti pe incompetenti in loc sa fie investiti in spitale .