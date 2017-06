VIDEO VIRAL / Acest individ este MINISTRU al României!

Ştire online publicată Miercuri, 31 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

„Domnule ministru, de ce oaia ar trebui să fie simbol național sau brand de țară?”, a fost întrebat ministrul Agriculturii, Petre Daea (PSD), de jurnaliștii unui post de televiziune. Răspunsul acestuia: „Oaia este o statuie vie. Este doar o definiție, argumentele se găsesc în străfundul analizei pentru fiecare și pentru orice loc. Uitați-vă dumneavoastră, astăzi, în orice parte a țării cât de frumos este acest animal pe pășunele verzi ale țării românești”.Șeful Agriculturii a mai arătat că frunza „o are toată lumea”, dar „oi ca în România nu”. „Lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești o oaie”, și-a încheiat Daea pledoaria pentru înlocuirea frunzei cu o oaie.Ministrul Turismului ar intenționa să schimbe brandul turistic de țară, înlocuind celebra frunză a Elenei Udrea cu o oaie, pentru a construi imaginea turistică a României în jurul legendei Miorița, a anunțat profit.ro.Ulterior, Mircea Dobre a precizat că nu vrea să schimbe brandul turistic al României, dar a admis că a lansat „o idee principială” în contextul în care Ministerul Turismului are de realizat niște broșuri.„Am lansat o idee principială, că de aceea este Comitet consultativ în Turism, să ne consultăm. Bineînțeles că cineva de acolo a luat în bășcălie și a trebuit să înceapă să fie de rea credință și să analizeze altfel această discuție. Este vreo rușine că discutăm despre simbolurile României, despre Miorița? Este vreo rușine că ne folosim de legendele României? În primul rând trebuie să ne gândim că trebuie să promovăm România în interiorul ei, pentru că cei mai mulți turiști sunt în interiorul României, apoi trebuie să ne gândim la cei trei milioane de români, de cetățeni români, care vin de două ori pe an și cheltuiesc bani în activitatea această turistică din România. Mulți dintre ei și-au și dezvoltat afaceri în turismul din România. Este vreo rușine că le reamintim românilor de legende și de simbolurile naționale?”, a declarat Dobre.