VIDEO ŞOCANT! VIERMI IEŞIND DIN CÂRNAŢII DE LA SUPERMARKET: "Mâncăm ce vor ei că merge şi aşa"

O femeie din Botoșani a avut o surpriză neplăcută când a preparat niște cârnați cumpărați de la un supermarket din oraș. Aceasta susține că după ce i-a gătit, din cârnați au început să iasă viermi, atașând și un material video care să susțină cele spuse.Cel puțin la fel de mare i-a fost și dezamăgirea atunci când a depus reclamație la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC), iar răspunsul a fost scurt și la obiect, și în niciun caz nu dădea dreptate celei care a reclamat."Cu aproximativ o lună în urma am cumpărat de la un renumit market carnați proaspeti (vorba vine)...după ce i-am prăjit au început să iasa din ei viermi 😲😲..bineînțeles am fost la Protecția Consumatorului, rezultatul a venit astăzi și așa cum mă așteptam nici o rezolvare (... ) Mai am o speranță că totuși nu face fiecare ce vrea când vrea și mâncam ce vor ei că merge și așa!!"Într-un comentariu la postare, o altă consumatoare se plânge că a cumpărat ciocolată expirată de două luni:De aceea, important este ca atunci când faceți cumpărături să verificați cu atenție cât de proaspete sunt produsele, în primul rând termenul de valabilitate, aspectul, condițiile de păstrare și depozitare.Iată și răspunsul de la OPC