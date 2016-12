VIDEO. Elevii constănţeni care au impresionat NASA au nevoie de sprijin

VIDEO. Elevii constănțeni care au impresionat NASA au nevoie de sprijin

Matei Popovici este unul dintre cei opt componenți ai echipei Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” Constanța care a reușit, anul acesta, să-i uimească pe specialiștii NASA. Este elev în clasa a X-a și este pasionat de fizică, matematică și grafică 3D.În rândurile următoare, vă prezentăm scrisoarea ce ne-a fost trimisă de tânăr, în încercarea de a găsi binevoitori dispuși să sprijine călătoria sa în SUA: „Anul acesta, am câștigat premiul I la concursul «NASA Space Settlement Competition», cu proiectul «Helios - Celestial Pioneer», împreună cu alți șapte colegi (n.r. este vorba despre Diana Andreea Catană, Marina Cozma, George Costin Dobrin, Maria Enache, Valentina Isbășoiu, Andreea Cristina Stanciu și Dalia Irina Stoian - toți elevi în clasa a X-a). Concursul consta în elaborarea unui proiect științific, având ca subiect crearea unei stații spațiale inovatoare. Anual, la concurs participă în jur de 500 de echipe din toată lumea. Juriul din SUA a fost impresionat de ideea noastră, întrucât noi nu am proiectat o singură stație, ci un ansamblu de șase stații, din care trei stații principale - «Tomis», aflată pe Marte, «Helios», aflată în punctul Lagrande L4 și «The Eagle Base», situată pe Lună -, având drept scop principal colonizarea planetei Marte. În acest sens, am propus numeroase idei de terraformare a acesteia; cu alte cuvinte, am propus idei cum să aducem planeta Marte în stadiul în care aceasta ar putea deveni locuibilă”.Întrucât au obținut premiul I, echipa a fost invitată să prezinte proiectul în fața specialiștilor de la NASA, la conferința „International Space Development Conference”, care va avea loc în Los Angeles, în perioada 14 - 18 mai.„Din păcate, nu îmi pot permite să particip la această conferință, deoarece NASA nu acoperă cheltuielile de transport și cazare. Acest rezultat nu este singular, experiența mea în acest tip de competiții începând de anul trecut, când am reușit performanța de a obține premiul II cu proiectul «The Solar Architect» la același concurs. În acest context, am obținut și locul I la Salonul Național de Inventică și Creație Științifică. De asemenea, am fost premiat de cosmonautul Dumitru Prunariu, pentru rezultatele obținute la concursurile organizate de NASA”, a continuat elevul.Matei Popovici mărturisește că este pasionat de fizică, matematică, design și grafică 3D, acesta fiind motivul pentru care, anul acesta a ales proiectarea arhitecturală, modelarea 3D și vizualizarea celor trei stații spațiale sub forma unui tur virtual. Elevul trebuie să strângă, până pe 8 mai, când este plecarea spre SUA, suma de 3.000 de euro - se impune menționat că suma acoperă cheltuielile legate de deplasare pentru un singur elev! Până în prezent, s-au strâns o parte din bani, dar nu suficienți. Cei care pot să-l sprijine pe elev, cu cât de puțin, îl pot contacta, pentru obți-nerea de mai multe informații, la numărul de telefon 0736/516.191. De menționat că tânărul este unul dintre cei patru membri ai echipei care și-au propus să reprezinte România și Constanța la prezentarea de la Los Angeles, dacă vor reuși să strângă banii necesari.Directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, prof. Vasile Nicoară, este mândru de elevii săi. „Avem parte de o mulțime de elevi capabili, bine pregătiți și pasionați și suntem în al 11-lea an în care iau premii la concursurile organizate de NASA. Ne bucurăm să-i avem în fiecare an printre premiați, sunt sute de copii care au impresionat. Ceea ce dovedește că nu este o întâmplare, ci vorbim de o pepinieră, de un colectiv didactic bine pregătit. Din păcate, ne aflăm în postura dureroasă a părintelui care nu are re-sursele necesare să-și recompenseze copiii”, ne-a declarat prof. Vasile Nicoară.