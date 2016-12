Victorie în instanţă. Şi-au îngheţat ratele în franci elveţieni!

Victorie în instanță. Și-au înghețat ratele în franci elvețieni!

Sute de constănțeni se luptă zi de zi să facă față ratelor imense la bănci.Ajunși la capătul puterilor, cu conturile goale și pe punctul de a-și pierde casele, mulți împrumutați în franci elvețieni încă mai speră că instanța le va da dreptate și că se vor salva.Unii dintre ei deja au depus plângeri și se judecă cu banca de la care s-au împrumutat.„Am ajuns, de la o rată de 750 de lei pe lună, la peste 1.600 de lei. Noi încercăm să ne descurcăm. Un salariu se duce la rată, iar din altul trăim. Dar fratele meu are cum o rată de 2.800 de lei, mai mult decât câștigă în fiecare lună. Iar soția sa este în concediu de maternitate. Deja au rămas în urmă. Dacă nu ar fi crescut francul atât de mult, nu am fi avut probleme, am fi fost cu ratele la zi și probabil că am fi reușit să ne achităm chiar înainte de încheierea contractului. Dar așa trăim cu frica în sân că am putea să ne pierdem casa”, ne-a povestit Irina Mircea, din Constanța. Femeia a dat în judecată banca la care are creditul, dar procesul este încă în derulare. Există însă și români care au reușit să obțină în instanță înghețarea cursului francilor elvețieni. Astfel, în cursul zilei de ieri, o familie a primit vestea cea mare, prin care, de-acum încolo, își va plăti toatele ratele la valoarea de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, iar banca îi va restitui sumele plătite în plus, până la această dată. Decizia este definitivă și, mai presus de orice, creează un precedent de care s-ar putea folosi toți cei aflați în această situație.Clauze abuzive„Omisiunea băncilor de a informa consumatorul asupra riscului de hiperdevalorizare a francilor elvețieni, fenomen care era previzibil pentru experții financiari ce activează în cadrul acestora, dar fiind faptul că francul elvețian este o monedă instabilă, iar, la momentul încheierii contractului, valoarea acestei monede era la minimum istoric, creșterea valorii față de moneda națională fiind inevitabilă, constituie o încălcare a obligației de consiliere, sever sancționată în dreptul european și național întrucât este de natură să angajeze din punct de vedere juridic un consumator plecând de la o imagine deformată a întinderii drepturilor și obligațiilor asumate”, explică avocatul Marius Colțuc.Astfel, prin clauzele de risc valutar, s-a creat un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, evident în detrimentul consumatorului. Banca a stipulat în convențiile încheiate cu reclamantul obligația acestuia de a suporta exclusiv diferențele de schimb valutar, fără nicio distincție și fără a delimita în vreun fel întinderea acestei obligații.„Astfel, curtea stabilește că plata, în cadrul ratelor împrumutului, a sumelor care rezultă din diferența dintre cursul de schimb la vânzare (utilizat pentru calcularea ratelor) și cursul de schimb la cumpărare al monedei străine (utilizat pentru deblocarea împrumutului nu poate fi considerată ca fiind o «remunerație» pentru serviciile băncii împrumutătoare”, mai explică avocatul.