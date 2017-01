Viaţa unei tinere din Năvodari, curmată de o eroare medicală, într-un spital din Madrid

Viața unei tinere din Năvodari, curmată de o eroare medicală, într-un spital din Madrid

Un năvodărean cere autorităților spaniole să se facă dreptate, după ce fiica lui a murit într-un spital din Madrid, din culpa unui cadru medical, la câteva zile după ce a născut un băiețel. Mai mult, bărbatul spune că a aflat, la aproape doi ani de la dramaticul eveniment, că reprezentanții spitalului ar fi „cumpărat” tăcerea concubinului tinerei cu 220.000 de euro. Dorian Stancu se luptă, din ianuarie anul trecut, să afle cine se face vinovat de moartea fiicei lui. A trimis, ne-a spus bărbatul din Năvodari, mai multe adrese către instituțiile din Peninsula Iberică și a făcut mai multe drumuri peste hotare, dar răspunsurile le-a primit cu întârziere și trunchiate. Încetul cu încetul, a reușit însă să pună cap la cap datele privind împrejurările în care a murit fiica lui, Rebeca Andreea Stancu, la vârsta de 19 ani și jumătate, la numai trei zile după ce a adus pe lume un băiețel. Dar mai ales, susține năvodăreanul, a aflat că tânărul pe care fiica lui l-a iubit și căruia i-a dăruit un copil, ar fi primit bani frumoși pentru a nu demara vreun demers legal împotriva responsabililor. „Vor să mușamalizeze totul”, consideră năvodăreanul. Moartă din cauza unei injecții cu picături de ochi „Eu am fost pentru Rebeca și mamă și tată, după ce prima mea soție a plecat cu un alt bărbat, când avea fata câteva luni de viață. La 17 ani, fiica mea l-a cunoscut pe Ionuț, care era cu un an mai mare decât ea. Eu nu am fost de acord cu relația lor, consideram că era prea mică. Ea a fugit însă de acasă și decât să se ajungă la alte nenorociri, mi-am dat acceptul. Când fata avea 18 ani, s-au hotărât să plece împreună în Spania, să muncească acolo. S-au descurcat greu, fiica mea muncea la o brutărie și nu câștiga cine știe ce. A rămas însărcinată, dar mi-a spus abia când era în șase sau șapte luni. Știa că nu aș fi fost de acord. Pe 20 ianuarie 2008, a născut, prin cezariană, un băiețel de peste patru kilograme, la Spitalul Gregorio Maranon din Madrid”, ne-a spus Dorian Stancu despre ceea ce ar fi trebuit să fie începutul unei perioade frumoase din viața tinerei. După doar trei zile însă, Rebeca Andreea Stancu murea pe patul spitalului. „Am vorbit cu ea după ce a născut, mi-a spus că se simțea bine, o durea puțin mijlocul de la cezariană, dar era normal. După puțin timp însă, ne-au sunat din Spania să ne spună că a murit. Ionuț și fratele lui cu care era acolo mi-au spus că ar fi murit din cauza unei «reacții adverse la tratament». Am mers în Spania să aducem trupul ei neînsuflețit în țară, pentru a o înmormânta, și de atunci mă gândeam că este ceva în neregulă”, a mai afirmat tatăl, invocând faptul că cel care ar fi trebuit să-i devină ginere a refuzat în mai multe rânduri să-i dea actele de deces. După mai multe drumuri în Spania și mai multe adrese trimise diverselor instituții sanitare cu rol de răspundere, Dorian Stancu a aflat că fiica lui a fost victima unei gafe medicale: „O asistentă pregătise o seringă cu picături pentru ochi pentru copil. Dar un infirmier a crezut că preparatul era pentru mamă și i-a injectat, intravenos, picăturile pentru ochi. A murit după câteva ore. Faptele acestea le-a aflat o ziaristă din Spania, anul acesta, vorbind cu cadrele medicale din spitalul respectiv, după ce a murit un copil, în împrejurări asemănătoare. Dacă nu ar fi fost acest al doilea caz, nu s-ar fi aflat ce s-a întâmplat cu fetița mea”. 220.000 de euro, prețul plătit de spital pentru culpa medicală Deși nu există vreun răspuns în care să se precizeze concret împrejurările decesului tinerei românce, într-o adresă datată 16.03.2009 (ce i-a parvenit românului în luna septembrie), Jesus Pena Lazaro, reprezentant al Serviciului Norme, Regimul Juridic și Responsabilitate Patrimonială din cadrul Serviciului de Sănătate Madrid, specifică: „Vă informăm că domnului Ionuț Burdîghioiu (n.r. concubinul fetei) i s-a plătit suma de 220.000 euro pentru asistența acordată decedatei Rebeca Andreea Stancu, la Spitalul Gregorio, cu ocazia nașterii fiului său”. „A primit banii aceștia de pe urma morții fiicei mele. Mie nu mi-a spus nimic. L-am sunat eu să-l întreb de bani, dar mi-a închis telefonul în nas. Trebuie să spun însă că în iunie 2008, când s-a întors în țară, avea Mercedes X5 și a ridicat vilă cu etaj și mansardă, deși știu foarte bine ce bani aveau el și fiica mea în Spania și nu și-ar fi permis toate acestea”, este opinia bărbatului îndurerat. Mai mult, năvodăreanul este nemulțumit și de faptul că nu își poate vedea nepoțelul, acum în vârstă de aproape doi ani, care este crescut de o cumnată a tatălui. Dorian Stancu ne-a declarat că va continua demersurile pentru a scoate la iveală adevărul despre moartea fiicei lui. Până în prezent însă, reprezentanții spitalului nu s-au arătat prea dornici să ofere informații. Fără comentarii Reticente s-au arătat și rudele lui Ionuț Burdîghioiu, pe care le-am găsit la domiciliul acestuia din Palazu Mare. Susținând că tânărul ar fi plecat în urmă cu două zile înapoi în Spania, rudele lui au refuzat să spună dacă tânărul a primit bani sau nu de la spitalul spaniol și să ofere vreo justificare privind motivul pentru care i s-ar fi dat respectiva sumă. Mai mult, ne-au „sugerat” că nu are rost să-l mai căutăm pe tânăr, pentru că nu va dori să facă nicio declarație.