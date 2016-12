Viaţă pentru Camelia!

Viață pentru Camelia!

Cei mai mulți tineri, la 23 de ani, își fac planuri de viitor, se gândesc ce drumuri să apuce în viață, chiar să-și întemeieze o familie. Camelia Rusu însă așteaptă o intervenție chirurgicală care ar trebui să-i salveze viața.Tânăra a fost diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică, face tratament, dar singura ei speranță este un transplant de măduvă. Operația nu poate fi efectuată la noi în țară, o clinică din Italia care a evaluat cazul Cameliei estimând costurile la aproximativ 150.000 de euro. Este o sumă ce depășește posibilitățile Cameliei și ale familiei sale. Mulți prieteni i-au sărit în ajutor, au demarat o campanie pentru salvarea fetei, dar sunt încă departe de a atinge suma necesară intervenției.Povestea Cameliei începe anul trecut, când a fost diagnosticată cu o cumplită boală. De atunci duce o luptă al cărei deznodământ nici măcar nu depinde de ea. Iată câteva frânturi din gândurile așternute pe hârtie de Camelia: „Până la începutul lunii mai 2012, viața mea era ca a oricărei tinere de această vârstă. Ești tânără, ești studentă, încă nu ai terminat facultatea și simți că toată lumea este a ta. Și, dintr-o dată, în urma unor analize de rutină, te trezești la spital…Acolo, într-unul din saloane, găsești șase paturi, dintre care unul singur este gol…, dar care va deveni al tău. Le spui colegelor de salon: «Eu nu am nimic, nu stau mult, mâine plec, rămân doar peste noapte, pentru orice eventualitate». Ele zâmbesc compătimitor și a doua zi auzi cuvintele cele mari și grele: «Ne pare rău, Camelia, dar boala se confirmă: ai leucemie acută mieloblastică».După ce primești diagnosticul, cum ai putea reacționa? Normal că te sperie; ești confuz; ce-am făcut ca să merit asta? Etc. Medicul îți spune ce opțiuni ai… de fapt, este una singură, CHIMIOTERAPIA! Ajungi să nu mai știi cine ești și ce se întâmplă cu tine. Îți dorești în momentul acela să înveți medicina în câteva zile și, primul pas, cel puțin în cazul meu care folosesc internetul în fiecare zi, e să-l răscolești în căutare de informații. Peste puțin timp îți dai seama că nu poți ajunge în câteva zile la nivelul de cunoștințe al medicului specialist care a învățat în facultate șase ani și apoi a pus cunoștințele în practică mulți ani. Acum știi că TREBUIE să faci chimioterapie.Cu ce stare de spirit mergi mai departe? Ai de ales: ori cu una negativă (gândindu-te la cât de rea e chimioterapia și la faptul că nu sunt șanse 100% să te faci bine) sau cu una pozitivă (gândindu-te că te vei face bine și pentru aceasta trebuie să treci peste orice suferință). O stare de spirit pozitivă se poate instala mult mai ușor când găsești niște motive bune pentru care boala merită învinsă. Sunt convinsă că fiecare poate găsi nu unul, ci zeci de motive. Până și personalul me-dical și câțiva prieteni cu pregătire medicală mi-au spus că gândirea pozitivă contează foarte mult în procesul de vindecare. Pe de altă parte, citez «Psihologii și medicii au demonstrat științific că depresia duce la scăderea semnificativă a imunității, a energiei și a bunei funcționări a organismului în general».Totuși tratamentul cu CITOSTATICE nu este deloc ușor. (…) După multele zile petrecute pe patul spitalului, între perfuzii și hemograme, între puncții și biopsii din măduvă (…), trecând prin bune și rele, m-am bucurat de fiecare moment al zilei, am râs și am plâns împreună cu toți cei care mi-au fost alături, am învățat multe despre viață.Dar vreau să mă întorc acasă, în lumea pe care o cunosc și unde mă simt cel mai bine. Vreau să îmi reiau facultatea… vreau… să fiu fericită, să uit de tot chinul acesta prin care trec! Ca toate acestea să poată deveni realitate am nevoie, URGENT, de ajutorul dumneavoastră. Tratamentul care mă poate salva costă foarte mult și părinții mei nu au acești bani. Pentru tot ajutorul, oricât de mic, pe care mi-l veți acorda, vă mulțumesc din suflet și vă doresc să nu fiți niciodată bolnavi. Și pentru un gând bun, vă mulțumesc!”.Camelia este o fată tânără, frumoasă, care speră la o viață liniștită, la o familie. Noi, cu toții am putea să-i oferim acest viitor. Viața ei depinde de ajutorul oamenilor cu suflet mare. Mai are doar foarte puțin timp la dispoziție pentru a strânge suma estimată la 150.000 de euro, necesară transplantului de măduvă în Italia, singura ei șansă la viață. Puteți face donații la Raiffeisen Bank, în contul pentru lei, RO98RZBR0000060012840362, sau contul pentru euro, RO53RZBR0000060014972844.