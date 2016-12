Vezi aici cum primeşti o doză plină cu bere pentru 20 de doze goale reciclate

Vezi aici cum primești o doză plină cu bere pentru 20 de doze goale reciclate

În perioada 17-22 iulie la Costinesti și 3-5 august la Mamaia va avea loc pentru al treilea an consecutiv Recycling Fest - Maratonul EveryCanCounts. Sub sloganul „Tu reciclezi, noi te premiem!”, în schimbul a 20 de doze goale vom oferi una plină de bere, băutură răcoritoare sau energizant.Evenimentul dorește să responsabilizeze turiștii aflați în vacanță, pe litoral, prin acțiuni de conștientizare a beneficiilor pe care reciclarea dozelor din aluminiu le are asupra mediului în care trăim și îmbunătățirea calității vieții.