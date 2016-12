Veterinarii unui ONG se plimbă prin judeţ şi sterilizează maidanezii

Veterinarii unui ONG se plimbă prin județ și sterilizează maidanezii

Câinii fără stăpâni au împânzit orașele și satele. În prezent, parlamentarii pregătesc o lege ce va da autorităților locale posibilitatea să aleagă între eutanasiere și sterilizarea acestor patrupede, pentru a scăpa de amenințarea pe care o reprezintă pentru siguranța cetățenilor. Organizațiile de protecția animalelor susține că sterilizarea este soluția. De altfel, organizația Save the Dogs a demarat deja o campanie pentru sterilizarea animalelor, cu sau fără stăpân, din județul Constanța. Este vorba de o clinică mobilă, care se deplasează în localitățile unde asistența medicală veterinară asigurată de această organizație este solicitată. „Clinica mobilă a Save the Dogs este pe teren una sau două zile pe săptămână, din primăvară până în octombrie, atunci când vremea o permite. Este o echipă compusă din medic, tehnician veterinar, un prinzător și un șofer. Clinica mobilă se deplasează în județ, dar și în municipiul Constanța, unde primim solicitări”, ne-a declarat Sara Turetta, președintele asociației. În ultima perioadă, clinica mobilă a fost în Limanu, unde voluntarii au promovat sterilizarea în rândul locatarilor. În perioada următoare, caravana va sosi în Constanța, dar și prin satele din preajma Medgidiei. „În ultimii trei ani am sterilizat foarte mulți câini în zona Topraisar. Anul acesta am vrea să ne concentrăm pe Satu Nou și în general pe satele din jurul Medgidiei”, a adăugat reprezentanta asociației. Persoanele care doresc să contacteze cadrele medicale de pe clinica mobilă pot apela la 0788.303.292.