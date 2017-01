Vestul ne fură bisturiul

Medicii și asistentele din România pleacă pe capete să muncească în statele din Uniunea Europeană. Motivul - în străinătate primesc lefuri cu mult mai mari decât în spitalele românești. Spre exemplu, o asistentă de la terapie intensivă, care în țara noastră are un salariu de 1.000-1.200 de lei, în alte state din Europa câștigă mii de euro. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, situația cea mai gravă se înregistrează la Urgență, unde există un deficit de șapte medici. „Putem organiza concursuri în fiecare săptămână, că tot nu vor fi candidați. Noi așteptăm ca medicii care susțin examen în octombrie, când este o sesiune pentru specialiști, să rămână să lucreze la Constanța“, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al unității sanitare județene. Cine va lucra în spitalele regionale? Peste câțiva ani de zile, cu siguranță tot sistemul sanitar se va confrunta cu o lipsă acută de personal medical. Asta în condițiile în care, în câțiva ani, în România se vor înființa opt spitale regionale. Ministerul Sănătății va trebui să găsească soluții, să stimuleze medicii tineri așa încât aceștia să rămână în țară și să lucreze în aceste unități. Asta în condițiile în care există deja domenii - urgență, anestezie și terapie intensivă, radiologie - unde deja există un deficit de medici. Datele oficiale sunt îngrijorătoare. Până la finele lunii august, 3.500 de medici și farmaciști au depus la Ministerul Sănătății Publice cereri pentru eliberarea certificatelor de conformitate prin care studiile din domeniul medical, efectuate în România, sunt recunoscute de către alte state europene. De asemenea, au fost înregistrate 2.600 de cereri prin care asistenții medicali și moașele solicitau adeverințe de conformitate care să le ateste pregătirea profesională. Ministerul Sănătății a atras atenția că nu toți cei care solicită aceste documente pleacă sau vor pleca imediat să lucreze în străinătate. Doar o parte sunt deja în alte țări. Cu toate acestea, mulți dintre ei le solicită în eventualitatea apariției unei oportunități de angajare în statele Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că pot pleca oricând. Salarii de mii de euro Miza este mare. Potrivit revistei „Capital”, în Germania, salariul medicilor rezidenți pornește de la 1.800 de euro/lună, iar în domeniul sănătății, salariul mediu este de 1.200 de euro/lună. În Franța, acesta se situează, la început, la aproximativ 1.300 de euro/lună. În Italia, salariul minim brut este de 1.750 de euro lunar, iar al asistenților de 1.350 de euro. În Marea Britanie, stomatologii câștigă anual între 80.000 și 120.000 de euro. În Statele Unite ale Americii, un medic aflat la începutul carierei câștigă 80.000 de dolari pe an. În țara noastră, salariul mediu al unui medic este de aproximativ 400 de euro. Medicii atrag atenția că țara noastră are mult de pierdut din această cauză. „Statul cheltuiește foarte mulți bani cu pregătirea unui medic. El face șase ani de facultate, face între cinci și șapte ani de specializare. Practic, acești oameni formați ar trebui să rămână în sistemul românesc. Din păcate, pleacă”, a precizat dr. Florian Stoian.Medicii și asistentele din România pleacă pe capete să muncească în statele din Uniunea Europeană. Motivul - în străinătate primesc lefuri cu mult mai mari decât în spitalele românești. Spre exemplu, o asistentă de la terapie intensivă, care în țara noastră are un salariu de 1.000-1.200 de lei, în alte state din Europa câștigă mii de euro. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, situația cea mai gravă se înregistrează la Urgență, unde există un deficit de șapte medici. „Putem organiza concursuri în fiecare săptămână, că tot nu vor fi candidați. Noi așteptăm ca medicii care susțin examen în octombrie, când este o sesiune pentru specialiști, să rămână să lucreze la Constanța“, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al unității sanitare județene. Cine va lucra în spitalele regionale? Peste câțiva ani de zile, cu siguranță tot sistemul sanitar se va confrunta cu o lipsă acută de personal medical. Asta în condițiile în care, în câțiva ani, în România se vor înființa opt spitale regionale. Ministerul Sănătății va trebui să găsească soluții, să stimuleze medicii tineri așa încât aceștia să rămână în țară și să lucreze în aceste unități. Asta în condițiile în care există deja domenii - urgență, anestezie și terapie intensivă, radiologie - unde deja există un deficit de medici. Datele oficiale sunt îngrijorătoare. Până la finele lunii august, 3.500 de medici și farmaciști au depus la Ministerul Sănătății Publice cereri pentru eliberarea certificatelor de conformitate prin care studiile din domeniul medical, efectuate în România, sunt recunoscute de către alte state europene. De asemenea, au fost înregistrate 2.600 de cereri prin care asistenții medicali și moașele solicitau adeverințe de conformitate care să le ateste pregătirea profesională. Ministerul Sănătății a atras atenția că nu toți cei care solicită aceste documente pleacă sau vor pleca imediat să lucreze în străinătate. Doar o parte sunt deja în alte țări. Cu toate acestea, mulți dintre ei le solicită în eventualitatea apariției unei oportunități de angajare în statele Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că pot pleca oricând. Salarii de mii de euro Miza este mare. Potrivit revistei „Capital”, în Germania, salariul medicilor rezidenți pornește de la 1.800 de euro/lună, iar în domeniul sănătății, salariul mediu este de 1.200 de euro/lună. În Franța, acesta se situează, la început, la aproximativ 1.300 de euro/lună. În Italia, salariul minim brut este de 1.750 de euro lunar, iar al asistenților de 1.350 de euro. În Marea Britanie, stomatologii câștigă anual între 80.000 și 120.000 de euro. În Statele Unite ale Americii, un medic aflat la începutul carierei câștigă 80.000 de dolari pe an. În țara noastră, salariul mediu al unui medic este de aproximativ 400 de euro. Medicii atrag atenția că țara noastră are mult de pierdut din această cauză. „Statul cheltuiește foarte mulți bani cu pregătirea unui medic. El face șase ani de facultate, face între cinci și șapte ani de specializare. Practic, acești oameni formați ar trebui să rămână în sistemul românesc. Din păcate, pleacă”, a precizat dr. Florian Stoian.