Veşti proaste pentru constănţeni! 2016 vine cu impozite locale mai mari

Doar un exemplu

Obligatii la SPIT: Apartament 3 camere/4 persoane/fara auto=400 lei in anul 2011(Guvernul Boc). Idem in anul 2013=750 lei(Guvernul Ponta/Mazare).Sa vedem cat voi plati in anul 2016.In plus SPIT-ul ma si ameninta cu executarea silita daca nu platesc la timp.Ponta s-a tinut de cuvant,a majorat pensiile si salariile(Sictir Ponta !).Nu am masina dar sunt catalogat drept posesor de "gipan",dupa regulile lui Mazare/Fagadau.Decebal,fiul lui Mazare nici nu are imaginatie.Cel putin,Mazare ne mintea cu talent.O dedicatie pentru politicieni: Sictir PSD ! Huoo...consilieri PNL,UNPR ! Zilele voastre sunt numarate.