Veşti bune! Mai mulţi bani pentru stimularea angajărilor

Vești bune! Mai mulți bani pentru stimularea angajărilor

Noi măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă au fost adoptate astăzi de Guvern, acestea vizând persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar și românii din diaspora.Prevederile adoptate astăzi încurajează în mod real atât persoanele neocupate, cât și angajatorii prin diferite forme de stimulare a creării de noi locuri de muncă. Astfel, prin modificările legislative, este inclusă în rândul beneficiarilor de măsuri active de ocupare categoria tinerilor care nu au loc de muncă și nici nu urmează vreo formă de învățământ sau de formare profesională (Not in Employment, Education or Training – NEET). Această categorie, una dintre cele mai vulnerabile de pe piața muncii, nu a fost țintită până acum prin programele naționale.O altă categorie nou inclusă în pachet pentru a beneficia de măsuri active de ocupare este cea a șomerilor de lungă durată, de asemenea un grup vulnerabil puțin sprijinit până în prezent.Între măsurile concrete incluse în noul pachet se găsesc măsuri active destinate ocupării ce încurajează mobilitatea lucrătorilor prin acordarea unor prime (de activare, de încadrare sau de instalare) sau decontarea navetei. Spre exemplu, șomerii care decid să își schimbe domiciliul la o distanță mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni angajați, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei. Finanțarea acestor măsuri active se va face, pentru prima dată, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj.Totodată, Ordonanța de Urgență care completează și modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă majorează și cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor.