Veste bună pentru friguroşi! RADET DĂ DRUMUL LA CĂLDURĂ

nu nai inteles nimic

Eu nu am spus ca nu era timpul sa inceapa furnizarea energiei termice.Este frig de cel putin doua saptamani,chiar mai mult.In schimb nu am inteles cine i-a dat dreptul unui primar sa hatareasca el cand este frig sau cand nu este frig in casele noastre.Pai,in cazul asta trebuie schimbata legea,o lege idioata care spune ca daca in doua zile de frig napraznic in apartamentele noastre nu a murit nimeni inseamna ca a fost cald.Lege facuta de idioti.Legea asta asta este la fel de absurda ca multe alte legi aparute in ultimul timp.De exemplu,zgomotul care nu atinge 80 decibeli nu este zgomot,cand la curul unui avion cu reactie "muzica" motorului are 120 decibeli.Sau parcarea pe trotuare este permisa daca soferul lasa liber 1 metru pentru pietoni.Pana azi nu am vazut niciun sofer care masoara cu ruleta distanta intre bara din fata si zidul casei.Nu am vazut nici politisti care dau amenzi cu ruleta in mana.Te-ai sculat nervos.Ai grija sa nu-ti bati copii si nevasta.

Adăugat de : #2, 18 octombrie

nici eu nu-i inghit pe pesedei, cu atat mai putin pe aghiotantii lui mazare, dar omul a facut un gest normal. Toamna asta e frig, mi-a pornit...