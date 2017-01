Venus ia faţa staţiunii Eforie. Investiţii în hoteluri de patru şi cinci stele şi din ce în ce mai mulţi turişti

Venus ia fața stațiunii Eforie. Investiții în hoteluri de patru și cinci stele și din ce în ce mai mulți turiști

Sute de agenți de turism și touroperatori din țară și din străinătate s-au aflat, timp de câteva zile, pe litoralul românesc. Aceștia au avut ocazia să evalueze la fața locului serviciile puse la dispoziție de către hotelieri, serviciile de cazare, masă și agrement de care urmează să se bucure turiștii așteptați vara aceasta.Din punct de vedere la creșterii calității serviciilor, stațiunea Venus ocupă un loc important anul acesta în topul preferințelor turiștilor, datorită investițiilor făcute în hotelurile de patru și cinci stele, astfel încât stațiunea Venus se poziționează, pentru prima oară, pe locul al doilea, înaintea stațiunii Eforie.Stațiunea Mamaia, ca în fiecare an, este cea mai pregătită să primească turiștii, fiind stațiunea în care viteza modernizării este din ce în ce mai mare. Pe lângă calitatea serviciilor, pregătirea și profesionalismul personalului, calendarul de evenimente pregătite pentru sezonul estival 2016 cuprinde atât activități culturale, sportive, cât și festivaluri muzicale.„Sezonul acesta, în Mamaia, în fiecare săptămână este programat și intens promovat un eveniment nou și major. Va fi o bogăție de evenimente muzicale, sportive, de modă, automobilism și motociclism, demonstrații aviatice și culinar - gastronomice, toate menite să aducă mai multă culoare, spectacol și bună dispoziție pentru turiști, mai multă bucurie celor ce aleg să-și petreacă vacanța în Mamaia. Cât despre seria infotripurilor, acestea continuă week-endul acesta, cu infotripul agenției Paradis Vacanțe de Vis”, anunță reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării.Au crescut vânzările de vacanțe pe litoralul românescTouroperatorii români confirmă că, până la sfârșitul lunii mai, s-au înregistrat rezultate fără precedent la vânzările de vacanțe pe litoral și în Delta Dunării, raportat la ultimii opt ani existând o creștere de aproape 10 la sută.„Organizarea de astfel de evenimente este cea mai frumoasă formă de a promova stațiunile de pe litoral. Suntem la al 11-lea an consecutiv în astfel de călătorii de documentare. Lucrurile stau, de la an la an, din ce în ce mai bine. Anul acesta, avem plaje modernizate, frumoase și spațioase, la Eforie Nord, Constanța și nu numai. Investițiile care se fac în modernizarea sau construirea de noi unități de cazare sunt un semn evident că industria turismului este una cu potențial cert de creștere. Pe de altă parte, tot acest efort ține pasul, de fapt, cu tendințele înregistrate în obiceiurile de consum ale turistului care, în ultimul timp, pune din ce în ce mai mult accentul pe confort. De altfel, vânzările touroperatorilor pentru litoral sunt în creștere anul acesta față de anul trecut cu procente semnificative”, susține Adrian Voican, prim-vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.Mai mult decât atât, noul sezon vine cu încă o veste bună, posibilitatea turiștilor de a ajunge pe litoral folosind curse aeriene interne, adică posibilitatea de a ajunge de la Timișoara, Cluj, Sibiu sau Iași, direct la Constanța, după doar două ore de călătorie.